【美企業績】蜘蛛俠、蝙蝠俠未能令AMC季度實現盈利　惟虧損低於市場預期

AMC連鎖電影院AMC(美︰AMC)公布季度業績。AMC季度淨虧損13.37億美元,較去年同期淨虧損收窄四成,收入7.86億美元,按年增長4.3倍,高於市場預期的7.43億美元,經調整每股虧損0.52美元,低於市場預期的0.63美元。AMC股價收報12.52美元,跌9%,盤後反彈2.3%,報12.81美元。

《蜘蛛俠︰不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)和《蝙蝠俠》(The Batman)票房表現不錯,AMC第一季度影院觀影人數接近4000萬,但亦未能為AMC季度實現盈利。

AMC表示,業績為兩年以來最強勁的第一季度。自新冠疫情使全球影院被迫暫停開放以來,AMC在影院復甦方面取得重大進展。雖然如此,今年前三個月新電影的數量有限,意味票房收入仍低於疫情前水平。

不過,Marvel最近上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將開啟連串備受期待的電影首映,這將在未來數月推動AMC的票房銷售。

