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【美企業績】蜘蛛俠、蝙蝠俠未能令AMC季度實現盈利　惟虧損低於市場預期

股市 08:15 2022/05/10

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【美企業績】蜘蛛俠、蝙蝠俠未能令AMC季度實現盈利　惟虧損低於市場預期

AMC連鎖電影院AMC（美︰AMC）公布季度業績。AMC季度淨虧損13.37億美元，較去年同期淨虧損收窄四成，收入7.86億美元，按年增長4.3倍，高於市場預期的7.43億美元，經調整每股虧損0.52美元，低於市場預期的0.63美元。AMC股價收報12.52美元，跌9%，盤後反彈2.3%，報12.81美元。

《蜘蛛俠︰不戰無歸》（Spider-Man： No Way Home）和《蝙蝠俠》（The Batman）票房表現不錯，AMC第一季度影院觀影人數接近4000萬，但亦未能為AMC季度實現盈利。

AMC表示，業績為兩年以來最強勁的第一季度。自新冠疫情使全球影院被迫暫停開放以來，AMC在影院復甦方面取得重大進展。雖然如此，今年前三個月新電影的數量有限，意味票房收入仍低於疫情前水平。

不過，Marvel最近上映的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將開啟連串備受期待的電影首映，這將在未來數月推動AMC的票房銷售。

【美企業績】DoorDash首季收入升35%勝預期　調高全年訂單價值預測、盤後升8%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 AMC（美：AMC）

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