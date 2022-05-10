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【醫藥股】華潤醫藥與河南真實生物訂立為期10年戰略合作協議

股市 08:15 2022/05/10

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【醫藥股】華潤醫藥與河南真實生物訂立為期10年戰略合作協議

華潤醫藥 （03320） 宣佈，旗下間接擁有59.99%權益的華潤雙鶴藥業已於近期與河南真實生物科技訂立為期10年的戰略合作協議，根據戰略合作協議，華潤雙鶴與河南真實生物科技將在產品研發、生產、經銷以及與經銷直接相關的多個方面、領域拓展合作。

河南真實生物科技為一家於中國成立的公司，其主要業務為研發、生產和銷售抗癌藥、抗病毒藥、糖尿病相關疾病治療藥和心腦血管及衰老相關疾病的治療藥；醫用原料藥，醫用片劑、軟、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、生物製劑的研發、生產和銷售；生物醫藥技術的研發、諮詢和服務；一般化工產品的研發、生產和銷售；以及代理各類生物醫藥產品的進出口和銷售（但中國限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。依法經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。

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編輯：姚卓然

港股 生物科技 治療 生物製劑 醫藥股 華潤醫藥（03320） 糖尿病

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