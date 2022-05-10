▲ 【汽車股】吉利斥資13.8億人幣收購34%雷諾韓國汽車公司股權

吉利 （00175） 宣布，於5月9日其全資附屬公司CIL與雷諾韓國公司Renault Korea Motors訂立認購協議。CIL同意認購該汽車公司配發的4537.5萬股份，佔其攤薄後已發行股份總數的34.02%，代價約為2,640億韓元（約為13.76億元人民幣），相當於價格為每股目標股份5,818韓元（每股目標股份約為30.3元人民幣）。

Renault Korea Motors於2000年在韓國註冊成立的有限責任公司，主要從事汽車銷售、生產、設計及研發。目標公司具有廣泛的銷售網絡，其於自身的銷售網點及透過汽車經銷商進行汽車銷售，並由雷諾BV、Samsung Card及ESOP Pool分別持有80.05%、 19.9%及0.05%的股權。截至2021年度，收益按年增13.5%至201.2億元人民幣，除稅後溢利由虧轉盈至賺8300萬人民幣。

完成後，吉利將透過CIL持有目標公司34.02%之已發行股本，並將透過權益法將目標公司之財務業績入賬。

吉利表示，一直尋求商機，以推動產品國際化。憑藉韓國與其他國際市場簽訂之自由貿易協議以及發展成熟的汽車行業，韓國已成為全球市 場之戰略基地。通過認購協議，吉利可與雷諾合作，運用其現有的汽車技術及研發水平於韓國市場佔據一席之地，並實現其於產品國際化方面的長期戰略目標。

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編輯：姚卓然