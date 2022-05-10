【汽車股】吉利斥資13.8億人幣收購雷諾韓國34%股權　出口美國為後著？

▲ 【汽車股】吉利斥資13.8億人幣收購34%雷諾韓國汽車公司股權

吉利汽車 （00175） 宣布，於5月9日與雷諾韓國公司Renault Korea Motors訂立認購協議。吉利汽車同意認購雷諾韓國新發行的4537.5萬股份，將持股約34%，代價約為2,640億韓元（約為13.76億元人民幣）。路透引述消息指，吉利汽車期望與雷諾建立合作夥伴關係，不止希望在韓國銷售汽車，也希望尋求方式從韓國製車出口至美國。

吉利公布交易後，股價隨汽車股偏弱，最新跌4%，暫報11.18元，成交5億元。

吉利：雷諾韓國去年轉虧為盈

雷諾2000年在韓國設立「雷諾韓國」，現時股東包括雷諾BV、Samsung Card及ESOP Pool，分別持有80.05%、 19.9%及0.05%的股權，在釜山設有工廠，年產能可達30萬輛。

吉利汽車在入股公告，形容雷諾韓國具有廣泛的銷售網絡，其於自身的銷售網點及透過汽車經銷商進行汽車銷售。於2021年度，雷諾韓國收益按年增13.5%至201.2億元人民幣，除稅後溢利由虧轉盈至賺8300萬人民幣。

完成後，吉利將持有目標公司34.02%已發行股本，並將透過權益法將目標公司之財務業績入賬。

吉利：看好韓國為全球市場戰略基地

吉利表示，一直尋求商機，以推動產品國際化。憑藉韓國與其他國際市場簽訂之自由貿易協議以及發展成熟的汽車行業，韓國已成為全球市場之戰略基地。通過認購協議，吉利可與雷諾合作，運用其現有的汽車技術及研發水平於韓國市場佔據一席之地，並實現其於產品國際化方面的長期戰略目標。

路透社其後引述接近吉利內部人士指，南韓與美國有自由貿易協議，雷諾和吉利在當地生產汽車，出口至美國將毋須繳關稅，雖然吉利和雷諾韓國在營運合作的細節仍須敲定，但估計吉利可利用釜山廠房生產供應Alphabet旗下Waymo電動自動駕駛的士。

不過，有韓國投資機構分析員指出，吉利若想在韓國生產汽車將面對成本較本土生產高。

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪長沙工廠廢氣排放疑致多名兒童流鼻血 傳工廠已停產整頓、未知會否影響交付

【吉利175】吉利澄清：非與雷諾在韓國推新車型的訂約方

【汽車下鄉】國務院指要穩定增加汽車等大宗消費 吉利比亞迪彈2%、小鵬升7%

編輯：姚卓然