【ET財經早點1分鐘】環球股市恐慌 道指跌650點 港股ADR指數瀉650點19000關告急

環球股市恐慌，資金入債市避險，美國10年期債息跌至3厘關口。不過，美國憂慮滯脹風險。

由於中國4月出口增長大幅放緩，反映供應鏈問題持續，令美國通脹問題難以紓緩，加息壓力持續。

油價急瀉超過百分之六，反映經濟增長憂慮，紐約期油大跌至102美元水平。

美股急瀉，道瓊斯指數收市報32245點，跌653點；納斯達克指數報11623點，跌521點，跌幅4.29%，創2020年11月後收市新低；標準普爾500指數報3991點，跌132點，跌幅3.2%，是去年3月後首次在4000點以下收市。

美滙指數續高企103.7，現貨金價跌近30美元。

港股ADR跌650點 19000關告急

港股今日復市，藍籌股ADR率先喺美股市場急跌，重磅股美團 （03690） ADR低港股收市價百分之九；阿里 （09988） 美股低港股百分之八；騰訊 （00700） ADR低港股百分之六，整體港股ADR指數相當於恒指跌650點，退守19300關。

比特幣曾瀉9% 險守3萬美元

比特幣一度急瀉百分之九，險守3萬美元。

由於美滙指數強勢，加上市場仍在擔憂通脹和經濟增長壓力，比特幣後市繼續遭到市場睇淡。