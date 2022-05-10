【消費反彈】長假期新地12大商場大收旺場 豪客斥20萬購16部iPhone13贈親友 食肆現長人龍

政府於上周四（5日）放寬社交距離措施，堂食放寛至8人一枱，適逢遇上一連三日的母親節連佛誕長假期，市民消費意慾大增，孝順子女紛紛帶同家人聚餐及選購禮物送予母親。以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）在剛過去的長周末，人流及營銷額雙雙保持高企，多家食肆出現等候人龍。

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以上商場推出多項母親節主題活動及優惠吸引顧客到場歡度佳節，對比前一週，為商戶帶來10%人流增長，場內多家食肆紛紛表示母親節入座率高達95%至100%，部份並需限時分段入座，並出現等候人龍，生意額較上週大增12%。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，政府宣布提早落實部分第二階段放寛社交距離措施，不少餐飲商戶都受惠於措施放寬。市民亦踴躍選購母親節禮物，以珠寶金飾、家電廚具最為受惠。她指出，東港城、北角匯、上水廣場等新地12大商場均錄得多項大額交易紀錄，北角匯有顧客在「蘇寧電器」以20萬元購入16部iPhone 13送給親友，亦有顧客趁東港城「周大福」正進行黃金1元手工費優惠，特意在剛過去一連三日的母親節連佛誕長假期（5月7日至5月9日），新地12大商場的人流較上週錄得10%升幅，生意額增加12%。自4月發放首輪消費券及月底放寛社交距離措施以來，市道開始回復熱鬧，加上接連多個節日及長周末，整體消費氣氛愈趨熱烈，預料5月整體營業額將較數月前大升15%。

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第二輪消費券預計於年中派發，政府亦公布將新增PayMe及BoC Pay兩個電子支付工具，新地12大商場預告多個針對本年第2輪消費券的獎賞活動即將展開，部分商場更將大型感謝祭提前至年中舉行，以配合新一期消費券推出，大送驚喜禮遇合共超過1,000萬元，務求瞄中商機，吸引人流，並幫助商戶提高生意額，不但要追回第一季度的大落後，更期望可將消費熱潮一直延續至第二及第三季度。

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記者：陳詠妍