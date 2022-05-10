【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）

環球股市恐慌，道指隔晚跌653點，納指瀉4.3%，港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開743點，恒指料開報19257點。美匯持續強勢，繼續不利港股？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：34 - 亞太股市+恒指夜期早段市況速報

03：05 - 內地出口數據速報+美國通脹市場預期

03：47 - 美股步入技術性熊市 標指跌至3800點料可守

05：38 - 道指料31000點有支持、納指估計11000點有承託

07：15 - 大市可開淡倉對沖？不應做3倍槓桿

08：43 - 對沖選擇（一）：無槓桿ETF如Tuttle資本空頭創新主動型ETF （SARK.US）

09：17 - 對沖選擇（二）：期權可睇1-2個月 料損耗不強

10：23 - 港股上日市況速覽+北水盤路

11：13 - 恒指支持位睇18200點 再下望16300點

14：29 - 科指隨時跟美股穿底 料恒指跌幅相對小

14：29 - 撈貨勿選科指 可考慮買盈富基金 （02800） 博反彈但切勿月供

16：34 - 美匯高位徘徊港匯、人仔弱 港股、A股不樂觀

17：27 - 恒指百分百跟匯價行 歷史數據顯示會先反映過急後鈍化

18：44 - 人民幣貶值未至於災難 回落只是正常反映形勢

19：40 - 日圓貶值更災難 人民幣貶值對比下已更「克制」

20：25 - 比亞迪 （01211） 長沙工廠停產 對股價影響不大

21：42 - 車廠面對疫情、供應鏈問題 長城汽車 （02333） 車款是否符合市場口味成疑

24：07 - 港股開市前市況速報

24：30 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

29：00 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 今日會跌得幾深？ 值得博嗎？

32：44 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.3元有貨 今日穿10蚊的話溝唔溝？

36：34 - 美國聯儲局猛烈加息 資源價格料屈服於聯儲局政策下

39：45 - 俄烏戰爭如結束 油價料回落至低位

39：55 - 港股開市初段市況速報

40：35 - 觀眾問股：金價點睇？SPDR金ETF （02840） 點操作？

43：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 52元重貨點算？

46：15 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）814美元撈了，溝唔溝貨好？ 上望止蝕？

48：19 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc.（ENPH.US）點睇？

49：51 - 港股開市初段市況速報

50：48 - 消息股：舜宇光學 （02382） 、東風 （00489） 、長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211）

51：45 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*重溫上周五《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起 港股有幾危？ →【按此 - 附time code】