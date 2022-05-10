  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (二) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】環球股市恐慌情緒升溫 美匯續強形勢不妙？（附time code）

股市 10:54 2022/05/10

分享：

分享：

環球股市恐慌，道指隔晚跌653點，納指瀉4.3%，港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開743點，恒指料開報19257點。美匯持續強勢，繼續不利港股？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：34 - 亞太股市+恒指夜期早段市況速報
03：05 - 內地出口數據速報+美國通脹市場預期
03：47 - 美股步入技術性熊市　標指跌至3800點料可守
05：38 - 道指料31000點有支持、納指估計11000點有承託
07：15 - 大市可開淡倉對沖？不應做3倍槓桿
08：43 - 對沖選擇（一）：無槓桿ETF如Tuttle資本空頭創新主動型ETF （SARK.US） 　
09：17 - 對沖選擇（二）：期權可睇1-2個月　料損耗不強
10：23 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：13 - 恒指支持位睇18200點    再下望16300點
14：29 - 科指隨時跟美股穿底　料恒指跌幅相對小
14：29 - 撈貨勿選科指　可考慮買盈富基金 （02800） 博反彈但切勿月供
16：34 - 美匯高位徘徊港匯、人仔弱    港股、A股不樂觀
17：27 - 恒指百分百跟匯價行    歷史數據顯示會先反映過急後鈍化
18：44 - 人民幣貶值未至於災難     回落只是正常反映形勢
19：40 - 日圓貶值更災難    人民幣貶值對比下已更「克制」
20：25 - 比亞迪 （01211） 長沙工廠停產    對股價影響不大
21：42 - 車廠面對疫情、供應鏈問題     長城汽車 （02333） 車款是否符合市場口味成疑
24：07 - 港股開市前市況速報
24：30 - ET個股推介：中銀香港 （02388）
29：00 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 今日會跌得幾深？ 值得博嗎？
32：44 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.3元有貨　今日穿10蚊的話溝唔溝？
36：34 - 美國聯儲局猛烈加息　資源價格料屈服於聯儲局政策下
39：45 - 俄烏戰爭如結束　油價料回落至低位
39：55 - 港股開市初段市況速報
40：35 - 觀眾問股：金價點睇？SPDR金ETF （02840） 點操作？
43：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 52元重貨點算？
46：15 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）814美元撈了，溝唔溝貨好？ 上望止蝕？
48：19 - 觀眾問股：Enphase Energy Inc.（ENPH.US）點睇？
49：51 - 港股開市初段市況速報
50：48 - 消息股：舜宇光學 （02382） 、東風 （00489） 、長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211）
51：45 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*重溫上周五《ET開市直擊》美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起    港股有幾危？ →【按此 - 附time code】

欄名 : ET開市直擊

相關文章

【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
2022/05/06
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
2022/05/05
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
2022/05/06
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知
2022/05/05
買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知
6大收息股策略逐隻睇　揀邊隻最好？
2022/05/03
6大收息股策略逐隻睇　揀邊隻最好？

你可能感興趣

【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
11:30 2022/05/06
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
11:01 2022/05/05
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇
19:13 2022/05/06
解讀美股跌逾千點　美股三大注意事項速睇

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（5月10日-13日）
2022/05/06
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（5月10日-13日）
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
2022/05/06
【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
2022/05/05
【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）
【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲　限聚令再放寬有炒作？（附time code）
2022/05/04
【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲　限聚令再放寬有炒作？（附time code）
【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code）
2022/05/03
【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code）
舜宇光學科技（02382） 東風集團股份（00489） 中國海洋石油（00883） 汽車 疫情 博反彈 撈貨 穿底 金價 亞太

上一篇文章

【基金看法】貝萊德降中國股債評級　批疫情封控令增長前景迅速惡化

下一篇文章

港股低開後跌幅收窄　比亞迪一度挫逾9%破底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款