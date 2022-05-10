【開市9點半】藍籌股比亞迪ADR瀉9%　港股關注港滙弱勢

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藍籌股比亞迪 （01211） 傳出現事故，據內媒報道指，比亞迪長沙工廠附近，有兒童出現流鼻血症狀，內媒引述消息指，工廠已經進行停產整頓。比亞迪官方暫未對此作出回應。比亞迪ADR折算收報207.37港元，較港收市價低9.3%。

港股休市期間，歐美股市跌幅顯著。外圍震盪未止，中美宏觀情況繼續是市場焦點，包括美國加息步伐與內地疫情對經濟影響。與此同時，港滙上周五美國交易時段尾市觸及7.85港元弱方，但金管局未有入市承接港元沽盤的紀錄，港滙周一續於該水平附近徘徊，財資市場的拆息定價，成港滙走勢的關鍵因素。市場關注美國加息下，資金從本港流走速度。

重點新聞：

1.比亞迪長沙工廠廢氣排放疑致多名兒童流鼻血 傳工廠已停產整頓、未知會否影響交付

2.港滙上周五一度觸及7.85、周一曾見7.8499 金管局暫未出手

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10.比特幣曾跌破3.3萬美元見去年7月低 分析指或有機會進一步跌至2.5萬美元

港股ADR收市：

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美股收市情況：

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