【母親節】手作禮物顯心思　繁忙時間工作坊全滿　為何報名情況仍遜預期？

▲ Aura Art創辦人Michael Yiu指，個人手作班當中以馬賽克燈尤其受歡迎。（資料圖片）

社交距離措施在母親節前放寬，不少港人亦外出用餐慶祝，亦有些人會選擇參加工作坊，親手製作禮物。不過有些工作坊經營者認為今年的報名情況較預期遜色。

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經營多類型藝術工作坊的Aura Art創辦人Michael Yiu表示，今年企業工作坊的舉辦情況較去年理想，因已有很長一段時間沒有手作工作坊舉行。他指，5月首星期以母親節為題的企業工作坊合共有6至8班，當中有80%仍是以Zoom形式舉行，每堂大約有數十人參與。

雖然今年該品牌沒有推出以母親節為題的個人手作班，但3日假期內的繁忙時間仍然滿座，坐滿20多人。Michael續指，大多報名學員是以親子形式參與，例如父親與子女一同製作母親節禮物，當中又以馬賽克燈尤其受歡迎。不過，他認為今年的報名情況較去年略為遜色，因社交距離措施放寬，大多家庭選擇以外出用餐作為慶祝活動，而非一同做手作。

▲ soto.lab亦有推出製作「注連繩」的母親節工作坊。（soto.lab Instagram圖片）

另一間主打日本掛飾「注連繩」的soto.lab，亦認為報名情況差於預期，因始終消費意欲仍未回復至疫情爆發前的正常水平。該店今年亦於母親節前夕及正日推出花藝工作坊，製作花盒或注連繩。soto.lab負責人蘇小姐指，大部分參加者是20多歲的年輕人，每班約3至4人，平均每人學費為350元至650元，視乎成品的尺寸。

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記者：葉泳珊