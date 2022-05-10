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【汽車股】吉利4月銷量跌28%　一文看清汽車股4月銷售數據（不斷更新）

股市 17:55 2022/05/10

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上海4月處於高峰，衝擊汽車行業生產和整體銷售氣份，多家車股公布的4月汽車銷量都錄得按年下跌。吉利汽車 （00175） 公佈，4月總銷量7.21萬輛，按年減少28%，按月也少29%。吉利汽車累計首4個月總銷量39.81萬輛，按年少8%。吉利解釋，4月表現主要受部分地區疫情反覆和供應鏈持續短缺的影響。

另外，長城汽車 （02333） 、東風汽車 （00489） 、廣汽集團 （02238） 等均公佈上月銷售與產量數字。長城汽車上月總銷售量為5.38萬輛，較去年同期減少41.4%；東風上月銷售為10.98萬輛，按年下跌59.1%。

各家香港上市車股，以比亞迪4月銷量表現最為理想，各家車股4月新能源汽車銷售也相對理想。

  4月汽車銷量 4月新能源汽車銷量
  車輛數目 按年變幅 車輛數目 按年變幅
吉利汽車 （00175） 72,153 -28% 15,636 +687%
長城汽車 （02333） 53,777 -41% 3,870 -48%
東風汽車 （00489） 109,844 -59% 18,152 +163%
廣汽集團 （02238） 128,631 -33% 11,240 +4%
比亞迪 （01211） 106,042 +134% 106,042 +134

三大中資電動車企4月交付受挑戰 小鵬汽車交付量增75%跑出，可見【下一頁】

相關文章：【業績｜汽車股】比亞迪開市升逾1%　首季多賺2.4倍至8.08億人幣、新能源汽車行業增長帶動營收

相關文章：【汽車股】廣汽首季多賺27%　「埃安」新能源車銷量增1.5倍

相關文章：【汽車股】長城汽車首季按年少賺0.34%　營業總收入增8.04%

 

港股 汽車 東風集團股份（00489） 長城汽車（02333）

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【內房銷售】宏洋上月銷售跌53%、佳源上月跌48%　一文看清4月內房銷售數（不斷更新）
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