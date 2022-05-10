【汽車股】吉利4月銷量跌28%　一文看清汽車股4月銷售數據（不斷更新）

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【內房銷售】宏洋上月銷售跌53%、佳源上月跌48% 一文看清4月內房銷售數（不斷更新）
上海4月處於高峰，衝擊汽車行業生產和整體銷售氣份，多家車股公布的4月汽車銷量都錄得按年下跌。吉利汽車 （00175） 公佈，4月總銷量7.21萬輛，按年減少28%，按月也少29%。吉利汽車累計首4個月總銷量39.81萬輛，按年少8%。吉利解釋，4月表現主要受部分地區疫情反覆和供應鏈持續短缺的影響。
另外，長城汽車 （02333） 、東風汽車 （00489） 、廣汽集團 （02238） 等均公佈上月銷售與產量數字。長城汽車上月總銷售量為5.38萬輛，較去年同期減少41.4%；東風上月銷售為10.98萬輛，按年下跌59.1%。
各家香港上市車股，以比亞迪4月銷量表現最為理想，各家車股4月新能源汽車銷售也相對理想。
|4月汽車銷量
|4月新能源汽車銷量
|車輛數目
|按年變幅
|車輛數目
|按年變幅
|吉利汽車 （00175）
|72,153
|-28%
|15,636
|+687%
|長城汽車 （02333）
|53,777
|-41%
|3,870
|-48%
|東風汽車 （00489）
|109,844
|-59%
|18,152
|+163%
|廣汽集團 （02238）
|128,631
|-33%
|11,240
|+4%
|比亞迪 （01211）
|106,042
|+134%
|106,042
|+134
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