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【人壽保險】恒生保險：客戶傾向選擇靈活低風險短期儲蓄策略　推1年期儲蓄險計劃

Hot Talk 19:45 2022/05/09

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恒生保險指客戶傾向選擇靈活低風險短期儲蓄策略，故推1年保單期儲蓄保險計劃。

恒生保險指近期市況變化萬千，客戶傾向選擇較靈活及低風險的短期儲蓄策略，恒生保險因此新推出1年保單期的「極蓄賞」人壽保險計劃，為市場上最短年期的儲蓄保險計劃，全程網上投保。

恒生保險表示，今年初進行了一項市場調查，訪問了超過1,000名年齡18歲或以上人士，結果顯示在市場存在不確定性下，受訪者在選擇儲蓄工具時最主要考慮回報率（73%）和風險程度（54%）。當中超過6成受訪者傾向選擇短期儲蓄策略，半數喜愛儲蓄保障計劃，以便發生任何突發事情時亦可從容應付財務安排。

有見及此，恒生保險推出「極蓄賞」，提供極短之1年保單年期，一方面為受保人提供身故保障及免費意外身故保障，同時亦可享最高可達1.58%的儲蓄保證回報，並設有不同保單貨幣的選擇，包括美元、港元及人民幣。客戶只需登上恒生網頁或個人理財手機應用程式，最快只需10分鐘便能完成簡單投保程序。

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