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【Bitcoin】比特幣曾失守3萬美元、市場情緒處極度恐慌　分析：4成持貨投資者損手

Hot Talk 16:18 2022/05/10

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【Bitcoin】比特幣失守3萬美元創去年7月低　分析指或有機會進一步跌至2.5萬美元

比特幣（Bitcoin）一度失守30,000美元關口，24小時低見29,763美元，創去年7月以來低位。若與去年11月高位67,000美元相比，比特幣已經累跌逾一半，據最新市場恐慌和貪婪指數（Crypto Fear & Greed Index）市場情緒指標，指數最新報10點，反映比特幣等大型加密貨幣處於極度恐慌狀況。

據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，約四成持有比特幣投資者正處虧損狀態，單計4月已有15.5%的比特幣錢包持有人轉錄帳面虧損。

比特幣觸及3萬美元關口後，價格有所反彈，至香港時間下午3時50分，比特幣現報31,873美元，24小時跌5.45%。

比特幣進入主流後未受加息洗禮　分析憂或進一步跌至2.5萬美元

比特幣於2008年金融海嘯後誕生，成為熱門投資選擇後，幾無經歷加息周期考驗，隨比特幣與美股納指相關性高，視其為對沖通脹的觀點漸受打擊。

加密貨幣交易所Luno的企業發展和國際副總裁Vijay Ayyar表示，市場仍在擔憂通脹和經濟增長壓力，若比特幣跌破3萬美元水平，亦可能進一步跌至2.5萬美元。

另外，穩定幣TerraUSD昨一度短暫與美元脫鉤，一度跌至0.67美元，亦不利虛擬貨幣的價格。穩定幣為數字貨幣，價值與現實世界的貨幣掛鉤，有關發行商普遍會以其他儲備資產支持穩定幣的價格。

相關文章：

【Bitcoin】比特幣失守3.6萬美元　 分析：與股市相關性仍高不利後市

【Bitcoin】俄羅斯央行擬禁止挖礦及使用加密貨幣　比特幣再跌穿4萬美元心理關口

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