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倫敦5星酒店每晚租金48萬憑咩咁貴？同英女王有關

環球社會熱點 09:05 2022/05/10

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英國倫敦一家5星級酒店近日推出新住宿套餐，每晚租金索價5萬英鎊（約48.36萬港元），可謂貴絕倫敦。原來因為英女王將於6月慶祝登基70周年，酒店特意推出這個住宿套餐讓客戶能一邊品嘗米芝蓮美食，一邊欣賞英女王登基白金禧年慶典。

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這家5星級酒店The Corinthia坐落於倫敦頂級地段，距離英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）居住的白金漢宮僅5分鐘路程。

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The Corinthia推出名為「Royal Fanfare」的住宿套餐，在英女王登基白金禧年慶典期間每晚住宿連稅後價格為5萬英鎊。

住宿套餐提供多項奢華待遇。酒店司機會駕駛勞斯萊斯（Rolls-Royce）幻影（Phantom）接送住客，在住宿期間提供專屬管家服務。住客屆時會入住酒店最頂級的頂層豪華套房，可在陽台暢飲雞尾酒及品嘗魚子醬等美食。

米芝蓮星級名廚Tom Kerridge會親自為住客炮製晚餐，而住客更可在酒店頂層欣賞皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）。

住宿套餐也包括水療服務，酒店也會安排導遊帶住客乘坐英國本土品牌Brompton的單車遊覽市内。

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英媒指當有外國政要到訪倫敦，一般都會入住The Corinthia的頂層套房，而套房一般每晚房租為2.64萬英鎊（約25.6萬港元）。而住客可用時租300英鎊（約2,905港元）租用勞斯萊斯幻影。

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責任編輯：鄭錦玲

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