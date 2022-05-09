【香港經濟】花旗料今年港GDP升2.2% 財司預警下調預測

▲ 本周五港府將調低今年全年經濟預測

本周五（5月13日）正式公布首季的經濟生產總值，市場聚焦港府屆時將調低今年全年的經濟增長（GDP）預測。綜合逾10間投資界的分析，現時最樂觀是花旗，料今年GDP按年升2.2%，其次是信銀國際料升2%、星展料升1.7%、野村料升1.5%、上商及大華銀行料升1.3%、渣打香港 （02888） 料升1.2%、大新 （02356） 料升1.1%、法國外貿銀行料升1%；最熊的預測是摩通及大和資本，估計本港再陷負增長，齊料全年衰退縮0.5%。

財政司司長陳茂波昨（8日）已預警，指無可避免須下調今年的經濟預測。財司於2月23日發表預算案時，曾預計今年經濟增長介乎2%至3.5%，但翌日俄羅斯入侵烏克蘭，俄烏危機至今逾兩個月，復添3月起內地爆疫，京滬深等金融重鎮須封區等變數，致經濟預測需下調。

至於專家對第2季本港GDP預測，目前有3行料再陷收縮，繼首季倒退4%後，星展料次季輕微負增長、大新料再縮0.2%、上商料萎縮擴大至負值1.4%。反觀，最牛是花旗，料錄得2.4%升幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪上周五（6日）回應本報查詢指，香港首季實際GDP按年收縮 4%，第一季可能是今年增長的低谷。不過，最近重新放寬防疫措施，應會進一步改善第二季度的經濟活動，遂調高次季度經濟增長預測至按年增長2.4%，但把全年GDP預測維持在按年增長2.2%。

此外，論及第4季GDP預期，以上商研究部主管林俊泓最進取，大膽估計從第3季將恢復正增長2.5%，末季更顯著改善至急升6%。

另方面，對明年GDP預測，以信銀國際最牛，料升5%、上商料僅升2%。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，雖然今年首季GDP大幅收縮4%，但如果疫情狀況繼續逐步改善，本地經濟活動正常化取得進展，全年仍有機會實現低單位數增長。預計2022年GDP將錄得2%以下的低單位數增長。可是，未來兩年顯著反彈，2023及2024年GDP增速分別為5%及3.5%。

那邊廂，上商對2024年本港GDP預測料升2.5%，信銀國際料升3.5%。

順帶一提，大新銀行高級經濟師溫嘉煒拆解，今年首季結束過去4季度升勢的主因，他按「第一季香港經濟增長預估數據」剖析：除了政府消費開支外，其他主要開支組成部分均錄得按年倒退，其中私人消費開支按年下跌5.4%，投資按年下跌8.3%，是拖累增長的主要因素，反映Omicron對經濟的打擊；同時，內地部分地區大幅收緊防控措施，明顯拖累經濟活動，加上環球供應鏈瓶頸問題持續，貨物出口亦由升轉跌，錄得4.5%的按年實際跌幅。

展望第二季，溫嘉煒認為，本地內需可望回穩，但外需仍有眾多不明朗因素，預料次季經濟按年仍輕微收縮0.2%。隨着第五波疫情回落，政府逐步放寬社交距離措施，適逢消費券在上月初發放，本地私人消費可望溫和回升。另外，因應美國未來幾個月或加快加息，將全年經濟增長向下修訂1.1個百分點至0.5%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪