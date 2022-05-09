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英國一郡無NHS牙醫 居民要畀逾萬睇私家

環球社會熱點 08:05 2022/05/09

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英國透過國民保健服務（NHS）為國民提供包括牙醫等醫療服務，大大減輕英國民眾醫療開支。但英國一個郡未有任何NHS的牙醫服務提供，當地患者需支付1,100英鎊（約1萬港元）獲得私家牙醫服務。據報去年英格蘭有約2,000名牙醫流失，牙醫人數創10年新低。

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英國每日郵報報稱，西南部薩默塞特郡（Somerset）因缺乏NHS牙醫服務，已被稱為牙醫沙漠（dental desert），當地居民無法註冊成為NHS牙醫患者。雖然NHS官員被迫為郡內50萬人口設立求助熱線，令居民可獲得緊急牙科護理服務，但非牟利組織Healthwatch Somerset指，當地衛生服務部門正努力尋找牙醫，完成相關工作。

組織透露，熱線收到三分之一的求助皆關於NHS牙科問題，當中很多更是孕婦及兒童。組織透露，由於疫情大流行期間無法預約，更有部分養老院長者被NHS剔除出牙醫患者名單。

英倫銀行加息至1厘 對抗通脹高企（第二版） 【下一頁】

有當地居民表示，由於無法在當地找到牙醫，需要尋求私人護理處理牙齦炎（gingivitis）問題。結果她需要支付高達1,100英鎊的費用。

英國牙科團體協會（Association of Dental Groups，ADG）數據現時，英格蘭NHS牙醫人數從2020年底的逾2.37萬，已跌至今年1月底時約2.15萬人。NHS牙醫人數正處於十年以來低位。按每名牙醫都擁有約2,000名患者計算，目前約400萬人或難以獲得NHS牙科服務。近期民意調查亦指，有41%受訪者承認，預約NHS牙科服務時曾遇到困難。

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責任編輯：李俊儀

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