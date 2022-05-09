【美股焦點】Rivian股價從高位大跌84％　傳福特拋售800萬股

據《CNBC》引述消息報道，曾被視為「Tesla殺手」的美國電動汽車製造：RIVN）遭福特汽車（美：F）大手減持800萬股。

福特擁有1.02億股Rivian股票，約佔Rivian總股份約12%。消息人士稱，福特將通過高盛出售這些股票。另外，摩根大通還計劃將1,300萬至1,500萬股Rivian股份出售給一位不知名的賣家。兩批股份同樣作價每股26.90美元。

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Rivian在3月份表示，由於供應鏈限制和內部生產陷入困境，預計今年將生產25,000輛電動卡車和SUV 。僅為去年公司預測產量的一半。

Rivian去年11月在美國納斯達克上市，受到不少投資者重點關注，股價一度漲至179.47美元，但此後其股價一路下跌，現時股價已由最高點下跌84%。

Rivian上周五報每股28.79美元每股，是Rivian上市以來的最低收盤價。

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責任編輯：黃苑筠