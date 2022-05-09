投資策略師警告加息潮影響 英國經濟全球最脆弱

英國央行英倫銀行上周宣布加息25點子，至1厘的13年高位，200萬戶按揭業主面臨更高還款額的壓力。投資策略師警告英國人傾向選擇短年期按揭及浮息按揭，加息潮導致英國目前為全球經濟最脆弱的國家。

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美媒CNBC報道，倫敦諮詢機構Cribstone Strategic Macro創辦人哈里斯（Mike Harris）認為英國按揭貸款市場周期極短，導致英國成為目前全球經濟最脆弱的國家。

哈里斯表示美國及其餘歐洲國家民眾喜歡長年期按揭，而英國人卻傾向短年期按揭及浮息按揭（Tracker mortgages），容易受英倫銀行基準利率影響而波動。

投資平台Hargreaves Lansdown上周公布數據，指英國最近一次加息後，兩年期固定期限交易結束時再抵押人士每月供款或增加61英鎊（589港元）。如果基準利率達到1.5厘，他們每月供款開支會增加134英鎊（1,294港元）。

該平台調查2,000名英國成人，有超過三分一人指難以負擔上述額外開支。

哈里斯表示上述情況與2007年環球金融危機爆發前相似，指大量人恐無法償還按揭貸款。他批評英倫銀行行長不作為，導致英國成為目前全球最脆弱的國家，建議當局應設法延長債務期限以免出現按揭危機。

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英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）表示，通脹飆升受外部衝擊所推動。他指央行成員預測通脹率達10%是遠高於央行2%的長期目標，令人感到不適。

但皮爾指出與上述情況相比，生活開支壓力帶來的影響只會使人更痛苦。

皮爾指英倫銀行正試圖利用貨幣政策，確保這些驅動通脹的因素不會導致物價持續上升，並導致70年代的滯脹環境重現。他表示英倫銀行希望在避免為經濟帶來非必要波動的情況下，將通脹率拉回目標水平。

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責任編輯：鄭錦玲