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【比亞迪1211】比亞迪長沙工廠廢氣排放疑致多名兒童流鼻血　傳工廠已停產整頓、未知會否影響交付

股市 18:03 2022/05/09

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比亞迪長沙工廠廢氣排放疑致多名兒童流鼻血　傳工廠已停產整頓、未知會否影響交付

比亞迪 （01211） 捲入空氣污染醜聞。據內媒報道指，湖南省長沙市雨花區多名居民在網絡平台上指，其居住小區附近的比亞迪汽車工廠排放廢氣，味道刺鼻，有業主更稱在附近小學就讀的多名兒童，同時出現流鼻血情況，同一個班級中40多名小學生，有21人都出現了流鼻血的症狀。比亞迪A股今日跌3.9%，收報232.73元人民幣。

最新據內媒引述接近比亞迪知情人士透露，目前比亞迪長沙工廠已經進行停產整頓，未知工廠整改會否影響整體交付進程。比亞迪官方暫未對此作出回應。

而長沙政府官方公眾號昨日亦公布消息指，針對居民反映的相關問題，長沙市委、市政府已經成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構，以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。

比亞迪聲明：或存在異味情況 但網傳「排放超標引起流鼻血」是惡意關聯

比亞迪長沙雨花區工業園日前針對報道發出聲明指，網傳「排放超標引起流鼻血」的情況屬於惡意捏造關聯，並已經報警。

聲明又指，比亞迪該園區在2012年已投產使用，園區排放符合國家相關法規及標準，在緊挨工業園區的部分居民區，或存在異味情況，公司已經採取相關措施，並積極改善。

據內媒報道指，上周五（4月6日）多名小區居民在長沙比亞迪園區前舉牌抗議，要求比亞迪解決污染問題，據悉部分居於附近的業主和兒童，自4月起頻繁出現頭暈、惡心、咳嗽以及流鼻血等身體不適症狀。

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記者：梁安琪

港股 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 醜聞 污染 湖南省 空氣污染 A股 小學

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