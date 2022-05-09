【人幣定存】3個月人幣定存息最高3厘 賺息有望幫補蝕滙

▲ 甫踏入5月，虛銀及傳統銀行齊加人民幣定期存款息。

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人民幣跌勢未止，幸而大小港銀掉頭加人民幣定期存款息，冀賺息彌補蝕滙。單以5月開局首周計，4行爭相調高不同存期的年息，包括上商、星展及兩間虛擬銀行，後者分別為小米 （01810） 旗下虛銀天星（AirStar Bank）一周兩連加。至於工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），除了提高3個月及半年期的年息外，最吸睛的是把門檻從50萬元（人民幣，下同）急降至僅1元。

不過，虛銀雖然連環發功，人幣定存息率仍不敵傳統大行，因星展勁加短中長息，驟加3個月年息0.5厘、半年到1年息率更勁升0.7厘，新息率劃一報3厘，取代雄霸多時的富邦2.8厘，成為以上3存期的高息王。至於7天人幣短存，以南商及富邦的13.88厘年息膺冠絕全城的息率，1個月年息則以富邦的5厘居首。專家建議追息族先開立3個月或以下較短存，觀望美息及美元後向，方便靈活轉身。

花旗看人幣滙價 未來半年至1年料為6.5

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，暫維持3個月內人民幣見6.4、未來半年至1年料為6.5的預測。

今天（5月9日）在岸價在亞洲收盤6.7202，創一年半新低。而市場解讀中央為托滙而史上作首次調低外滙存款準備金率，將於下周日（15日）正式生效，原本市料在岸價約在6.7不容有失，但今天已失守。

順帶一提，兩間發鈔行近日卻減人幣定存息，渣打香港 （02888） 削3個月年息0.2厘至2.6厘；中銀香港 （02388） 撤逾兩厘的特優年息，目前3個月及6個月的年息僅1.9厘。此外，華僑銀行的專家料美元中短期仍偏強，非美貨幣恐持續受壓。

華僑銀行：儲局中期偏鷹派

華僑銀行經濟師謝棟銘指， 聯儲局在5月加息50個基點，是22年來首度單次加息半厘，雖然主席鮑威爾打消市場對75個基點加息的預期，但從中期來看，儲局還是偏鷹派，委員會將繼續考慮每次加息50個基點。縮表方面，從6月1日開始減少持有的證券投資。首三個月每月減少475億美元資產，包括300億國債，以及175億抵押貸款證券，而9月1日起縮額將增至每月950億美元。

相比2017到2019年的縮表周期，無論是縮表速度、還是力度，都是大大高於過往，當時聯儲局用了一年助跑，才到了每月500億美元的最高單月縮表限額。但根據儲局3月的會議紀要指，此輪縮表會持續三年。若按每年1.1萬億美元的速度，意味儲局認為系統內超額美元流動性，大約在3萬億美元以上。

除了加息和縮表外，另一焦點是均衡利率，鮑威爾似乎想淡化均衡利率的重要性，因面臨很多不確定性。謝楝銘預期，聯邦基準利率可能會在明年大幅上升至3.5厘左右，甚至更高，儲局的鷹派立場將支持美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪