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【母親節】新地12大商場重現人龍　生意及人流按周升逾一成

商業 18:03 2022/05/09

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新地旗下12大商場（包括：東港城、北角匯、上水廣場等），於母親節周末的餐飲零售均見銷情升幅理想。(資料圖片)

母親節加上疫情改善及堂食放寬，成為零售飲食業的「及時雨」。新地旗下12大商場（包括：東港城、北角匯、上水廣場等），於母親節周末的餐飲零售均見銷情升幅理想，商場人流暢旺升一成，展望5月整體營業額回升15%。

【零售復甦】葵芳新都會廣場5月上旬人流升3成　食肆訂座逾9成

港九新界各區商場都因堂食提早放寬而獲益，新鴻基地產12個商場，包括：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。在母親節連佛誕長假期中錄得好表現，為商戶帶來10%人流增長，場內多家食肆紛紛表示母親節入座率高達9成半至十成，部份並需限時分段入座，並出現等候人龍，生意額較上週大增12%。預料五月整體營業額將較數月前大升一成半。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，市民可以最多8人一枱慶祝母親節令不少餐飲商戶受惠，並踴躍選購母親節禮物，以珠寶金飾、家電廚具最為受惠，東港城、北角匯、上水廣場等新地12大商場均錄得多項逾十萬元交易紀錄，購買智能電話、金飾及鑽飾等。

新地預期第二輪消費券推出在即，新支援多2款電子支付工具，旗下12大商場亦準備加推新一輪消費券大型獎賞活動。幫助商戶提高生意額，追回第一季度之餘，亦將消費熱潮一直延續至第二及第三季度。

【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平

責任編輯:王浩賢

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