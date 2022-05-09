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【高息股】信置夥大股東等組合營 近40億元收購新加坡物業

股樓投資 18:31 2022/05/09

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信和置業(00083)宣布，夥拍大股東黃氏家族和新加坡發展商鵬瑞利集團組成合營，以7億坡元即39.9億元，收購位於新加坡美芝路(Beach Road)的大型物業黃金坊(Golden Mile Complex) 。信置將擁有該項目25%權益，應付投標金額及發展估計成本金額為3.4億坡元，即19.8億元。

【俄烏局勢】聯想及小米 傳擬退出俄羅斯市場   詳情請看【下一頁

信置表示，黃金坊發展項目涉及通過建造新建築物以及保育及活化現有建築物，將該物業重新開發為一 個新的綜合發展項目，將包括住宅、寫字樓、零售及新加坡當局批准的其他部分，此發展項目的預計總樓面面積以獲新加坡當局批准的詳細重新發展計劃為準。 

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份  詳情請看【下一頁

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去年被當地列為受保留建築的黃金坊，獲8成業主同意下公開出售。黃金坊樓高16層，是一棟99年地契綜合大樓。由於不少泰國商人在此開店，黃金坊同時有「小泰國」之稱。

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撰文 : 李尚毅

信和置業（00083） 港股

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