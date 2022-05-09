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【豐田汽車】豐田擬投資印度6.24億美元 加強生產電動車零部件 以達致2050年實現碳中和

環球政經 17:43 2022/05/09

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根據外媒報導，豐田汽車計劃向印度投資6.24億美元（約48.7億元），並在印度南部卡納塔卡省的工廠，生產電動車相關零件等。

【可持續發展】信和與Tesla於全港增設6個超級充電站　擴大電動車充電站的覆蓋範圍【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

報道指出，豐田印度子公司Toyota Kirloskar Motor（TKM）和旗下另一零件子公司Toyota Kirloskar Auto Parts（TKAP），已與印度南部城市卡納塔克邦（Karnataka）簽訂合作備忘錄在當地設廠，總投資額達480億印度盧比（約48.7億元）。豐田印度子公司副董事長Vikram Gulati回覆外媒查詢時表示，預料今次合作將以為印度當地新增3500個職位，當供應鏈系統建成後，將可以提供更多職位。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

印度一直飽受空氣污染問題困擾，大部分城市充電樁等配套基建嚴重不足，大大限制了印度市場對電動汽車的接納程度，然而豐田汽車對於印度的新能源汽車市場前景充滿信心，根據Crisil的預測，從現在到2026財年，印度汽車製造商可能會從電動汽車市場中獲得200億美元（約1560億元）的收入。而彭博社預計，到2040年，印度新車銷售中，53%將是電動汽車，而中國的這一比例為77%。

【新股IPO】雲康集團2325招股首日公開發售未足額 孖展暫借出逾6700萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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