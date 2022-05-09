【美國加息】比爾蓋茨警告：加息幅度或致全球經濟放緩

美國物價持續高企，聯儲局上周宣布加息半厘以抑制通脹。據《彭博》報道，微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）警告，受俄烏戰事及新冠疫情影響，加息幅度可能足以導致全球經濟放緩。

比爾蓋茲周日（8日）在CNN節⽬「Fareed Zakaria GPS」上表⽰「支持熊市來臨的觀點⼗分強勁，這讓我感到擔憂。」

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比爾蓋茲又稱，俄烏戰爭推⾼⼤宗商品價格，再加上疫情，使問題加劇，「政府債務⽔平已經很⾼， ⽽且已經出現⼀些供應鏈問題」。 包括美國、英國和印度在內的許多國家已經開始加息以遏制通脹。比爾蓋茲認為，這終將導致經濟放緩。

國際貨幣基⾦組織（IMF）上⽉⼤幅下調全球成⻑預測至3.6%，創下了自疫情爆發以來的新高，IMF預計俄烏戰爭及中國的防疫封控措施會導致通脹進⼀步惡加劇。

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責任編輯：黃苑筠