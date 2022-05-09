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【有相睇】居屋再錄「時光倒流價」成交！德強苑三房險守「七球」　綠表呎價創4年半新低

股樓投資 17:23 2022/05/09

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未補價居屋再錄「時光倒流價」成交。富誠地產林凱薇表示，樂富皇牌居屋德強苑A座低層4室，實用面積656平方呎，三房間隔，望公園景，日前以710萬元（綠表）易手，實用呎價僅約10,823元，創2017年10月後的呎價新低。

    點擊圖片放大
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從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，但要花一筆翻新。 

資料顯示，原業主於2001年04月以156萬元（綠表）購入上址，持有單位21年，現賬面獲利約554萬元，物業期內升值近3.6倍。 

同場加映【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

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撰文 : 黃卓賢

居屋 德強苑

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