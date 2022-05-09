  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音集團】字節跳動更名為抖音集團 傳為赴港上市鋪路

理財智慧 17:09 2022/05/09

分享：

分享：

根據香港公司註冊處網站的資料顯示，TikTok母公司字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日。此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」，有分析指字節跳動可能計劃將抖音等中國業務獨立作為抖音集團赴港上市。

【通脹加劇】美國通脹衝擊供應鏈 美國「工人荒」日趨嚴重為就業市場加溫【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

字節跳動近期聘任了有「IPO專業戶」之稱的高准作為公司的新任首席財務長，高准過往曾為百多家公司的上市和其他資本市場融資專案提供過法律服務當中包括小米集團（01810）﹑美團（03690）﹑京東（09618）等。外間普遍認為這些證據都是字節跳動重啟上市的訊號。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

事實上，字節跳動自2020年起，便多次傳出研究分拆抖音業務，並赴香港上市的消息，惟後續IPO進程沒有實質進展。

【新股IPO】雲康集團2325招股首日公開發售未足額 孖展暫借出逾6700萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
IPO 抖音 經濟

上一篇文章

【俄烏局勢】G7宣布逐步禁運俄油　日原則上禁進口

下一篇文章

【有相睇】孝順仔數月前做業主　為方便照顧家人　母親節再入市　送樓孝敬媽媽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款