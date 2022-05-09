【抖音集團】字節跳動更名為抖音集團 傳為赴港上市鋪路

根據香港公司註冊處網站的資料顯示，TikTok母公司字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日。此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」，有分析指字節跳動可能計劃將抖音等中國業務獨立作為抖音集團赴港上市。

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字節跳動近期聘任了有「IPO專業戶」之稱的高准作為公司的新任首席財務長，高准過往曾為百多家公司的上市和其他資本市場融資專案提供過法律服務當中包括小米集團（01810）﹑美團（03690）﹑京東（09618）等。外間普遍認為這些證據都是字節跳動重啟上市的訊號。

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事實上，字節跳動自2020年起，便多次傳出研究分拆抖音業務，並赴香港上市的消息，惟後續IPO進程沒有實質進展。

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記者：鄭日棱