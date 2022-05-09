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【儲局官員】鷹派官員布拉德與沃勒否認聯儲局加息落後形勢　稱未錯失對抗通脹良機

宏觀解讀 17:09 2022/05/09

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鷹派官員布拉德與沃勒否認儲局加息落後形勢，稱未錯失對抗通脹良機。

聯儲局上周進一步將息口由原來的0.25至0.5厘升至0.75厘至1厘，惟有市場人士批評，現息口水平在對抗通脹方面仍屬過低。不過，儲局兩名著名鷹派官員聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）與理事沃勒（Christopher Waller）均否認儲局錯失對抗高通脹的良機，指金融條件早於儲局今年3月展開加息前已開始收緊。

儲局去年秋季已發放出超寬鬆幣策結束的訊號，導致兩年期債息當時上升。沃勒指出，從前瞻指引的角度衡量，市場人士認為美國息口在去年9月實際上已在上調，反問儲局能夠有多遠地落後於形勢，又稱這已相當於去年12月前後已加息兩次。

布拉德也直指「儲局並非如你所指般落後形勢。」他指通脹太高，並呼籲儲局迅速加息至3.6厘，從而令通脹受控。然而，布拉德稱市場已很大程度反映有關預期，亦正向著正確方向前進，並希望儲局可以很快擺脫外界對其加息步伐落後於形勢的看法。

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