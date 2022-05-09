C朗愛女出世三周正面首曝光 女友揭曉寶貝女叫咩名

英超球會曼聯球星C朗拿度女友Georgina誕下龍鳳胎，但僅得女兒順利出世，兒子不幸夭折。Georgina周末在社交媒體首度貼出愛女的正面照片，以及揭曉愛女究竟叫甚麼名字。

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C朗（Cristiano Ronaldo）去年宣布28歲的Georgina懷有孖胎，Georgina上月18日分娩，但龍鳳胎當中的幼子不幸夭折。母女則平安出院。

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Georgina上周六（7日）在Instagram貼出3張照片，顯示初生愛女躺在舒適的嬰兒床上熟睡。其中一張照片更顯示，Georgina女兒雙手枕著頭睡覺，一邊露出可愛的微笑。

另一張相顯示女兒戴著粉紅色冷帽熟睡，Georgina細心地幫愛女蓋好被子，無意中曬出巨型寶石戒指。

Georgina在IG附文指4月18日是愛女生日，而C朗與她決定為女兒命名為Bella Esmeralda。

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C朗與俄羅斯名模Irina Shayk分手後，2016年開始和Georgina交往。Georgina已為C朗誕下一名3歲女兒Alana。

C朗另外有11歲長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）和一對經代母誕下的龍鳳胎。

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責任編輯：鄭錦玲