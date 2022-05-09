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【烏克蘭戰爭】普京勝利日演講無爆點 再強調俄被迫而戰

環球社會熱點 18:12 2022/05/09

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周一（9日）是俄羅斯二戰勝利紀念日，早前屢次傳出，俄羅斯總統普京可能會有重大宣布。然而，普京是次講話未如外界預期，僅重複過去論調，指俄羅斯是被迫採取烏克蘭軍事行動。普京指摘北約國家，正計劃入侵俄羅斯。有外媒分析指，普京講話未有跡象顯示他會緩和俄烏戰爭，但亦未提及使用核武。

普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周一在莫斯科紅場閱兵儀式中，向逾1萬名士兵發表講話。普京表示，北約國家不希望聆聽俄羅斯的聲音，可以看到他們擁有俄羅斯不同的計劃，正打算入侵包括克里米亞等俄羅斯領土。所以俄羅斯先發制人拒絕入侵，發動烏克蘭特殊軍事行動是一個被迫，但及時且唯一正確的決定。

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一如外界所料，普京將烏克蘭戰爭稱為二戰的延續，及反納粹主義的鬥爭。他向從烏克蘭抵達的俄軍表示，他們正如其父親或祖父一般，為俄羅斯的未來而戰，不令人忘記二戰教訓。他強調，俄羅斯不會允許劊子手（executioners）、迫害者（persecutors）及納粹的存在。

俄太空總署威脅馬斯克 不滿為烏提供Starlink設備 【下一頁】

普京未有在是次講話中宣布動員或正式對烏宣戰，亦未有提及使用核武，更未提及任何在烏克蘭取得的實際性勝利。但英國《衛報》指，講話同樣未有跡象顯示普京將緩和衝突。美國有線新聞網絡（CNN）分析直言，普京講話幾乎無可解讀，未能得悉俄羅斯計劃在烏克蘭戰爭取得進展的方式。

英國廣播公司（BBC）引述俄羅斯軍事專家Katarzyna Zysk指出，普京透過將俄羅斯置於受害者位置，在演講中為俄羅斯辯護，並暗示俄羅斯正和北約及烏克蘭作戰。

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責任編輯：李俊儀

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