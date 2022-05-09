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【火星任務】NASA夥Epic Games開發VR模擬器　模擬火星環境

科技 19:00 2022/05/09

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NASA近日宣布，與遊戲開發商Epic Games合作開發仿火星環境的VR模擬器「Mars XR」，更邀請其他遊戲開發商參與「Mars XR挑戰賽」，期望透過「Mars XR」共同構建逼真的火星的環境，為登陸火星做好準備。（官方圖片）

美國太空總署NASA過往藉著不同VR技術，協助太空人訓練。NASA近日宣布，與遊戲開發商Epic Games合作開發仿火星環境的VR模擬器「Mars XR」，更邀請其他遊戲開發商參與「Mars XR挑戰賽」，期望透過「Mars XR」共同構建逼真的火星的環境，為登陸火星做好準備。

【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓

【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品

據外媒GameRant報道，模擬器「Mars XR」由NASA與Buendea合作開發，並使用Epic Games的虛幻引擎（Unreal Engine 5）構建而成。
 
「Mars XR」模擬火星晝夜週期﹑真實的天氣狀況﹑更有超過400平方公里的地形及火星重力，以便其他遊戲開發商可在此基礎上自行開發或利用這些條件來建造他們的「火星」。
 
「Mars XR挑戰賽」要求參與者構建太空人在火星駐紮時可能面臨的場景，參與者可按需要在五類的「火星體驗」進行挑戰，當中分別有「建立營地（Set Up Camp）」、「科學研究（Scientific Research）」、「維護（Maintenance）」、「探索（Exploration）」，以及「Blow Our Minds」自由發揮部分，提出任何有關登陸火星的意見。
 
現時挑戰賽已經引起世界各地的開發商關注，參賽隊伍更超過150隊，包括肯尼亞、伊朗、烏克蘭、韓國、中國等。

【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能

責任編輯：黃顯晴

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