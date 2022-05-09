【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？

▲ 美國迪士尼樂園視現時重開的機會，不單是把遊樂設施重開、恢復營業，反而是一個重新開始的契機。（法新社圖片）

新冠肺炎爆發至今超過2年，對主題樂園、娛樂場所帶來沉重打擊。嚴謹的社交距離措施、旅遊業停頓，令大眾對華特迪士尼的焦點由迪士尼樂園，轉移至其串流服務Disney+。但事實上，美國國內的迪士尼樂園最近亦錄得明顯反彈，而且正加快採用科技元素，吸引消費者入場。

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迪士尼樂園過往一直是華特迪士尼主要的收入來源。在2019年期間，來自主題樂園的收益，包括酒店等，佔集團總收益的37%。不過，由於疫情爆發，迪士尼樂園面對不少營運限制，甚至需要停業，令該類業務連續5季錄得營運虧蝕。

據《CNBC》報道，隨著疫情緩和，雖然有部分海外市場的迪士尼樂園未能完全重開，但美國市場內的迪士尼樂園卻錄得明顯反彈。包括迪士尼體驗、產品等的業務，今年首季錄得72億美元（約565億港元）的收入，較前一季度的36億美元（約282億港元）倍增。同時該類業務亦由去年同期錄得1億美元（約7.8億港元）的營運虧蝕，扭轉頹勢變成25億美元（約196億港元）的盈利。

樂園復甦之路是否困難？

迪士尼樂園、體驗和產品部總裁 Josh D’Amaro接受《CNBC》訪問時表示，對樂園發展的前景感到樂觀，但坦言復甦之路並非平坦。入場人數上限、強制口罩令、體溫檢測等規則，亦是樂園重開的限制。不過他認為，疫情的影響嚴重，但樂園視現時重開的機會，不單是把遊樂設施重開、恢復營業，反而是一個重新開始的契機。

在「世界停頓」期間，迪士尼樂園在遊樂體驗上應用更多科技，包括娛樂設施、餐廳及迪士尼角色接待上，希望縮短等候時間、服務更有效率，以吸引遊客到訪樂園。Josh D’Amaro舉例，虛擬排隊、網上預約系統，亦有助控制減少群眾聚集；同時從中所獲得的數據有助樂園職員安排人手，並把人流從繁忙區域，轉到較少人的區域。

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科技應用刺激樂園收入

另一成功例子是網上交易系統，顧客可在網上落單及購買迪士樂園的產品。服務雖然在疫情爆發前推出，但疫情後其使用程度增加。疫情前網上交易系統的應用率只得單位數比例，但現時每10個顧客，便有1人使用。而且，樂園亦發現顧客使用網上交易系統時，消費金額將較傳統購物方式更高。

科技上的最新應用還有數碼禮賓服務Genie，按顧客要求安排行程，包括不同景點、餐飲地點等。早前迪士尼樂園亦曾推出付費版的Disney Genie+，替代FastPass等特快排隊的功能，但此方案已於疫情時暫停。Josh D’Amaro指，Genie、Genie+等服務的應用率比預期高。他解釋：「迪士尼樂園並未暫停投資，疫情期間反而有機會看清楚未來發展方向，並為未來設定軌道。而未來並不受疫情前、或更久以前所做的決定束縛 。」

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責任編輯：葉泳珊