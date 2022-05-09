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【遠距工作】堅拒抵制重返辦公室政策 蘋果人工智能總監決定辭職

理財智慧 16:50 2022/05/09

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蘋果近期開始推行重返辦公室政策，要求員工回到辦公室上班，然而決定引起很多員工不滿，有許多消息指出，部分蘋果員工選擇離開公司，轉向提供遠距工作制度的公司。有外媒報導指，不僅基層員工不滿重返辦公室政策，就連部份主管階層也感到不滿。

【寶石拍賣】估價數千萬美元一顆 228卡超大梨形白鑽及205卡枕形黃鑽拍賣在即【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

消息指在蘋果任職三年蘋果機器學習主管 Ian Goodfellow 決定離職，並導火線就是重返辦公室政策，Ian Goodfellow 在給予員工的信件中提到：「我堅信對團隊來說，更大的靈活性將是最好政策。」

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

蘋果 2019 年時從 Google 挖來 Ian Goodfellow，加入蘋果「特別專案組」，擔任機器學習總監。外界過去將 Ian Goodfellow 稱為「對抗生成網路之父」或「GAN 之父」。

【消費情報】7CAFÉ「好啡自己沖」必中抽獎遊戲 一連6日每小時送出600杯免費咖啡【下一頁

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記者：鄭日棱

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