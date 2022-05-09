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【有相睇】孝順仔數月前做業主　為方便照顧家人　母親節再入市　送樓孝敬媽媽

股樓投資 16:51 2022/05/09

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有孝順仔數月前成為盈翠半島業主，其後為了方便照顧父母，再花960萬購入同屋苑的兩房單位予雙親自住。中原地產黃國強說，青衣盈翠半島5座中層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，當時叫價980萬元，終減價20萬元，以960萬元易手，實用呎價約18,462元。  

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黃國強透露，該買家數月前購入盈翠單位後，為了方便照顧父母，所以再度買入同屋苑的兩房單位給雙親自住。值得留意的是，該買家數星期前曾洽購其他單位，由於相關單位沒有裝修，需花一大筆翻新，加上業主不肯減價，所以放棄購買。及至近期，該買家睇中上址，原因是單位有海景，而且一年前曾大翻新，加上其母又喜歡，所以最終不惜以高於預算的價錢購入。

資料顯示，原業主於2008年6月以335萬元購入上址，持貨14年，現帳面獲利625萬元，物業期內升值約1.9倍。 

同場加映【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 盈翠半島 中原地產

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