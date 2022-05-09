【有相睇】孝順仔數月前做業主　為方便照顧家人　母親節再入市　送樓孝敬媽媽

有孝順仔數月前成為盈翠半島業主，其後為了方便照顧父母，再花960萬購入同屋苑的兩房單位予雙親自住。中原地產黃國強說，青衣盈翠半島5座中層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，當時叫價980萬元，終減價20萬元，以960萬元易手，實用呎價約18,462元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

黃國強透露，該買家數月前購入盈翠單位後，為了方便照顧父母，所以再度買入同屋苑的兩房單位給雙親自住。值得留意的是，該買家數星期前曾洽購其他單位，由於相關單位沒有裝修，需花一大筆翻新，加上業主不肯減價，所以放棄購買。及至近期，該買家睇中上址，原因是單位有海景，而且一年前曾大翻新，加上其母又喜歡，所以最終不惜以高於預算的價錢購入。

資料顯示，原業主於2008年6月以335萬元購入上址，持貨14年，現帳面獲利625萬元，物業期內升值約1.9倍。

同場加映【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機