  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (一) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀術數@iM網欄】續談長壽時代 長命百二歲的命理「基因」

名人薈萃 16:29 2022/05/09

分享：

分享：

上月農曆甲辰三月太陽化忌，知名演藝耆宿曾江叔於隔離酒店辭世，享年87歲，最後看他的作品為去年電影《一級指控》中飾演翻手為雲，覆手為雨的政壇梟雄，演來仍是入木三分，氣場逼人。回顧曾江叔一生多姿多采，瀟灑走了一回應是無憾。死訊傳來天氣亦出現1917年以來最寒冷的5月天，仿似惋惜一個美好時代稍然而去。

新聞報導也提及全球最長壽的日本女人瑞田中加子逝世的消息，享年119歲，經歷了從明治到令和5個年號時代，前任幾位長壽人瑞享年也在117歲左右，看來「長命百二歲」福壽康寧仍未輕易達到，但無可否認人類壽命延長卻是不爭的事實，亦反應出術數連年壽沒有必然的極限。

未來九運氣運主南離，「南斗注生，北斗注死」，南方星空除「斗宿」外，著名者又有「老人星」主壽，加上現代科技進步，只要人類社會不自作孽，元運相信確是長壽時代開始，過去本欄亦特別談論過，其中談及假如人類壽命超過120歲，術數上也會面對推算上的考量。例如紫微斗數是以命宮起限，每一個大限管十年，共有12個宮位大限，也即120多歲後大運便會循環。雖然流年會有不同，但也不過在60甲子循環內，大限內流年相同的機會不少，當然時代、地運，年紀不同，也實在很有不同。

報導指田中婆婆喜歡吃朱古力，每天喝3罐罐裝咖啡、碳酸飲料等，亦喜歡下黑白棋和參加算術課，前述的不良飲食習慣，日謙或身邊朋友大抵看來都有，學習算術課或下黑白棋，也反影出解謎的好奇心和好勝心，似乎對生活的活力更是長壽的重點。假如術數也能算是數學，似乎也有點「長壽習慣」哈哈！        

至於長壽基因是否在命局中能推算，古書口訣固然不少，我們不妨一起從實例中探究是否真確和其玄機。

長壽基因一：性定元神厚

古訣云：「何知其人壽，性定元神厚」，詳細說明長壽八字的結構，根據解釋要「四柱得地，五行停勻…不偏不枯，則性定矣」，簡單來說是希望命局五行平衡，無欠缺或偏枯一兩種，且日元根基深厚。這樣命格在行運時，就算遇上不利大運，也多少能夠化解或俗語「頂一下」，減少突發意外夭亡機會，說到底要年過百歲，五行金木水火土的大運均會走過，喜忌都有機會遇上，本身格局能否適應很是重要。而性格上五行停勻，也較仁義寬厚，於現代醫學似乎亦是延壽的。至於會否發達、成名，則並不是此項重點。誠然不少建功立業的命格，反而是偏枯或變格的，人生變化波動大，成王敗寇得失無常，自古英雄美人，人間白頭反不多見。

讓我們看看田中加子婆婆命格，庚金日元生於冬天的子月，不計算時辰的話命格反而稍為偏寒，喜火調候。幸而八字中有兩個寅木內藏丙火，只要時辰帶火而有根便有利於平衡。

長壽基因二：食神得力

另一個很值得留意者為命局中的食神星。例如田中婆婆命造傷官秉令，而透出兩個壬水食神，算是食神較重的八字。而命理學上食神又為「壽星」，且為「飲食之神」（主有口福，也主為食）和有才華好奇心，但不會太跨張懂得沉默，也每每和長壽有關。而田中婆婆喜吃的朱古力，五行屬火正好為其調候良方，難怪既喜歡多吃對她亦無大礙。常說命理的趨吉避險，飲食和日常生活習慣尤其重要也。

上圖：田中加子 女士出生八字

圖：田中女士攝於20歲和晚年

再看曾江叔，八字也是食神秉令，且日元也坐食神，食神更為文昌星雙現，食神生財，財生官得以洩透，先天格局屬聰明過人，並且才華容易得用之格局。食神主能力，化財再化官，只要行運加以配合便容易名利兩收，不單止於「壽星」和口福而已。

綜合上述，可以注意兩個重點，一。氣定元神厚。 二。食神有力。可資考。

有關前述長壽文章可參考：南極仙翁把壽添 術數談長壽時代

圖：壽星公和仙鶴常為長壽象徵（網上圖片）

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
北斗 金融 酒店 朱古力 風水

上一篇文章

【遠距工作】堅拒抵制重返辦公室政策 蘋果人工智能總監決定辭職

下一篇文章

【多圖】何文田精品豪宅Prince Central　現樓單位直擊　近旺角東站及商場MOKO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款