【宏觀術數@iM網欄】續談長壽時代 長命百二歲的命理「基因」

上月農曆甲辰三月太陽化忌，知名演藝耆宿曾江叔於隔離酒店辭世，享年87歲，最後看他的作品為去年電影《一級指控》中飾演翻手為雲，覆手為雨的政壇梟雄，演來仍是入木三分，氣場逼人。回顧曾江叔一生多姿多采，瀟灑走了一回應是無憾。死訊傳來天氣亦出現1917年以來最寒冷的5月天，仿似惋惜一個美好時代稍然而去。

新聞報導也提及全球最長壽的日本女人瑞田中加子逝世的消息，享年119歲，經歷了從明治到令和5個年號時代，前任幾位長壽人瑞享年也在117歲左右，看來「長命百二歲」福壽康寧仍未輕易達到，但無可否認人類壽命延長卻是不爭的事實，亦反應出術數連年壽沒有必然的極限。

未來九運氣運主南離，「南斗注生，北斗注死」，南方星空除「斗宿」外，著名者又有「老人星」主壽，加上現代科技進步，只要人類社會不自作孽，元運相信確是長壽時代開始，過去本欄亦特別談論過，其中談及假如人類壽命超過120歲，術數上也會面對推算上的考量。例如紫微斗數是以命宮起限，每一個大限管十年，共有12個宮位大限，也即120多歲後大運便會循環。雖然流年會有不同，但也不過在60甲子循環內，大限內流年相同的機會不少，當然時代、地運，年紀不同，也實在很有不同。

報導指田中婆婆喜歡吃朱古力，每天喝3罐罐裝咖啡、碳酸飲料等，亦喜歡下黑白棋和參加算術課，前述的不良飲食習慣，日謙或身邊朋友大抵看來都有，學習算術課或下黑白棋，也反影出解謎的好奇心和好勝心，似乎對生活的活力更是長壽的重點。假如術數也能算是數學，似乎也有點「長壽習慣」哈哈！

至於長壽基因是否在命局中能推算，古書口訣固然不少，我們不妨一起從實例中探究是否真確和其玄機。

長壽基因一：性定元神厚

古訣云：「何知其人壽，性定元神厚」，詳細說明長壽八字的結構，根據解釋要「四柱得地，五行停勻…不偏不枯，則性定矣」，簡單來說是希望命局五行平衡，無欠缺或偏枯一兩種，且日元根基深厚。這樣命格在行運時，就算遇上不利大運，也多少能夠化解或俗語「頂一下」，減少突發意外夭亡機會，說到底要年過百歲，五行金木水火土的大運均會走過，喜忌都有機會遇上，本身格局能否適應很是重要。而性格上五行停勻，也較仁義寬厚，於現代醫學似乎亦是延壽的。至於會否發達、成名，則並不是此項重點。誠然不少建功立業的命格，反而是偏枯或變格的，人生變化波動大，成王敗寇得失無常，自古英雄美人，人間白頭反不多見。

讓我們看看田中加子婆婆命格，庚金日元生於冬天的子月，不計算時辰的話命格反而稍為偏寒，喜火調候。幸而八字中有兩個寅木內藏丙火，只要時辰帶火而有根便有利於平衡。

長壽基因二：食神得力

另一個很值得留意者為命局中的食神星。例如田中婆婆命造傷官秉令，而透出兩個壬水食神，算是食神較重的八字。而命理學上食神又為「壽星」，且為「飲食之神」（主有口福，也主為食）和有才華好奇心，但不會太跨張懂得沉默，也每每和長壽有關。而田中婆婆喜吃的朱古力，五行屬火正好為其調候良方，難怪既喜歡多吃對她亦無大礙。常說命理的趨吉避險，飲食和日常生活習慣尤其重要也。

上圖：田中加子 女士出生八字

圖：田中女士攝於20歲和晚年

再看曾江叔，八字也是食神秉令，且日元也坐食神，食神更為文昌星雙現，食神生財，財生官得以洩透，先天格局屬聰明過人，並且才華容易得用之格局。食神主能力，化財再化官，只要行運加以配合便容易名利兩收，不單止於「壽星」和口福而已。

綜合上述，可以注意兩個重點，一。氣定元神厚。 二。食神有力。可資考。

有關前述長壽文章可參考：南極仙翁把壽添 術數談長壽時代

圖：壽星公和仙鶴常為長壽象徵（網上圖片）

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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