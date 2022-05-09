【俄烏局勢】聯想及小米 傳擬退出俄羅斯市場

外電報道，自俄羅斯和烏克蘭戰事開始以來，不少中資企業避免在當地的業務發表公開聲明。向中資企業供貨的大型美國晶片公司，亦要求其客戶確保其半導體產品，不會出現於運往俄羅斯的貨品。近期兩間內地大型科技企業聯想集團(00992)和小米集團(01810)在美國制裁和供應商的壓力下，正低調退出俄羅斯市場，減少產品在當地的出貨量。

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消息指，俄羅斯和烏克蘭戰事爆發後及歐美相繼對俄國實施制裁後不久，俄羅斯第二大電腦設備供應商聯想已停止在俄國出貨，僅銷售庫存產品。此外，僅次於三星電子成為俄國第二大智能手機供應商的小米，除減少當地定單，近期亦已未於當地出貨。

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根據官方數據，中國3月出口至俄國的電子產品大幅下跌，當中筆記型電腦下跌4成，智能手機下跌逾6成，行動通訊基地台出口更大跌98%。

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