  • 26°C
香港時間 : 2022509日 (一) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】聯想及小米 傳擬退出俄羅斯市場

股樓投資 17:30 2022/05/09

分享：

分享：

外電報道，自俄羅斯和烏克蘭戰事開始以來，不少中資企業避免在當地的業務發表公開聲明。向中資企業供貨的大型美國晶片公司，亦要求其客戶確保其半導體產品，不會出現於運往俄羅斯的貨品。近期兩間內地大型科技企業聯想集團(00992)和小米集團(01810)在美國制裁和供應商的壓力下，正低調退出俄羅斯市場，減少產品在當地的出貨量。

【第五波疫情】太古地產本港商場 首季零售銷售額全跌   詳情請看【下一頁

消息指，俄羅斯和烏克蘭戰事爆發後及歐美相繼對俄國實施制裁後不久，俄羅斯第二大電腦設備供應商聯想已停止在俄國出貨，僅銷售庫存產品。此外，僅次於三星電子成為俄國第二大智能手機供應商的小米，除減少當地定單，近期亦已未於當地出貨。

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份  詳情請看【下一頁】  

    點擊圖片放大
    +3
    +2

根據官方數據，中國3月出口至俄國的電子產品大幅下跌，當中筆記型電腦下跌4成，智能手機下跌逾6成，行動通訊基地台出口更大跌98%。

同場加映  【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

港股

上一篇文章

【豐田汽車】豐田擬投資印度6.24億美元 加強生產電動車零部件 以達致2050年實現碳中和

下一篇文章

【有相睇】居屋再錄「時光倒流價」成交！德強苑三房險守「七球」　綠表呎價創4年半新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款