【航空復甦】空中巴士A220-300亞洲巡迴展　2加3設計燃料效率升四分一

▲ 空中巴士A220-300日前進行亞洲巡迴展覽，途經澳洲、新加坡、越南及日本。（法新社圖片）

疫後航空業復甦，空中巴士新一代小型客機A220-300亦受注目，日前該機進行亞洲巡迴展覽，飛越澳洲、新加坡、越南及日本，但未有包括香港。新機擁有更佳燃料效率及舒適機內環境設計，適合應付不同機場跑道及升降環境，性能足夠應付香港至東京航程。

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該亞洲巡迴示範機屬波羅的海航空擁有，是首間汰換舊式波音737及德哈維蘭加拿大Dash 8-400客機後，統一採用A220-300機隊的航空公司。該企已向空中巴士訂購50架客機，目前已有34架投入服務，預定年內再有6架加入。其他亞洲地區尚有大韓航空已引入10架、澳洲航空亦於5月初確定購入20架。

現時A220-300的產能為每月6架，於加拿大及美國工場製造。空中巴士發言人表示，希望疫後能將產量提升至每月14架。A220-300為窄身單走道「2＋3」設計，一般可提供145個座位，改良的機內空間提供更寬敞手提行李收納櫃，而且觀景窗較A320增大15%。其採用引擎為PW1500G，最長航距可達6300公里，足夠應付香港至東京航程。其燃料效率較同級機種改善25%，碳排放低25%等，有助航空公司控制成本。

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責任編輯:王浩賢