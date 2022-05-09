普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家

俄羅斯自俄烏戰爭爆發後多次警告或動用核武，與北約關係加速惡化。俄羅斯總統普京親信、該國聯邦太空總署署長羅戈津警告，如果發生核戰爭，俄羅斯有能力在半小時内摧毀北約國家。

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羅戈津（Dmitry Rogozin）周日（8日）在個人Telegram頻道發表信息，宣稱北約成員國正對俄羅斯發動戰爭（waging war against us）。他表示北約雖然無正式宣戰，但大家都顯然看到目前的情況。

羅戈津警告如發生核戰爭，俄羅斯會在半小時内摧毀北約國家。不過他表示俄羅斯絕不容許此事發生，指核戰的後果將影響地球生態。

他承認北約的經濟和軍事實力更強大，表示俄羅斯不得不使用常規武裝手段來擊敗北約。

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俄羅斯周一（9日）慶祝勝利紀念日，外界一度猜測普京（Vladimir Putin）會正式宣戰。羅戈津則表示，只要俄羅斯全國人民全力團結軍隊及動員國家經濟，就有可能取得勝利。

羅戈津堅稱，俄羅斯是為真理以及俄羅斯作為獨立國家存在的權利而戰。他稱俄羅斯與烏克蘭分離，導致烏克蘭無可避免會成為反俄及西方侵略俄羅斯的跳板。

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責任編輯：鄭錦玲