  • 27°C
香港時間 : 2022509日 (一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄太空總署威脅馬斯克 不滿為烏提供Starlink設備

環球社會熱點 16:15 2022/05/09

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，世界首富馬斯克提供星鏈設備，支援烏克蘭網絡服務。馬斯克公布俄羅斯太空總署對他發送的信息，內容顯示俄羅斯不滿馬斯克向烏克蘭提供星鏈設備，並要求他作出回應。馬斯克開玩笑指，若自己神秘身亡，很高興知道當中原因。

全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光 【下一頁】

現年50歲的馬斯克（Elon Musk）在俄烏戰爭爆發初期，已應烏克蘭請求，提供星鏈（Starlink）設備維持烏克蘭網絡服務繼續運作。他更指，企業在4月時曾成功抵制俄羅斯黑客攻擊。

馬斯克周日（8日）晚上在社交平台Twitter上利用圖片公開，俄羅斯太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）向俄羅斯媒體發送的信息。羅戈津在信息中指責馬斯克，將星鏈設備提供給烏克蘭軍隊，稱他為烏克蘭的法西斯勢力提供軍事通訊。羅戈津敦促馬斯克，不論他如何裝傻（how much you'll play the fool），仍需要以成年人方式回應。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馬斯克在Twitter上帖出俄英版本信息圖片，並回應表示，納粹一詞意思並非如羅戈津所認為。他其後再度發文開玩笑指，如果自己神秘身亡，很高興得知當中原因。

意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手 【下一頁】

馬斯克帖文引來廣泛關注，其母親Maye Musk未能認同兒子幽默感，指信息內容不好笑，並配以憤怒的表情符號。馬斯克及後再回應母親致歉，並指自己會盡力活下去。

外媒Business Insider報道指，俄烏戰爭爆發後，羅戈津及馬斯克一直不時爭執，前者曾稱呼馬斯克為小惡魔（little devil），並嘲笑對方收購Twitter的行為，不相信對方會為平台帶來言論自由。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光
今日
全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光
意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手
2022/05/05
意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手
馬斯克講投資心得 14歲教阿媽靠信念炒股大賺兩倍
2022/05/03
馬斯克講投資心得 14歲教阿媽靠信念炒股大賺兩倍
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard離婚稱捐2700萬被揭未找哂 馬斯克疑有代付
2022/04/29
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard離婚稱捐2700萬被揭未找哂 馬斯克疑有代付
馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名
2022/04/28
馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名

你可能感興趣

全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光
今日 12:20
全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光
意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手
17:53 2022/05/05
意大利商人出售西西里島著名景點 點名馬斯克冀接手
馬斯克講投資心得 14歲教阿媽靠信念炒股大賺兩倍
15:00 2022/05/03
馬斯克講投資心得 14歲教阿媽靠信念炒股大賺兩倍
網絡通訊 網絡熱話 社交平台 網絡保安 地緣政治 馬斯克 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 Twitter

上一篇文章

菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版）

下一篇文章

普京親信再提核威脅：俄半個鐘内可摧毀北約國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間16:00）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【烏克蘭戰爭】普京勝利日未有重大宣布 G7批普京侵烏羞恥（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京勝利日未有重大宣布 G7批普京侵烏羞恥（不斷更新）
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款