【烏克蘭戰爭】俄太空總署威脅馬斯克 不滿為烏提供Starlink設備

俄羅斯入侵烏克蘭後，世界首富馬斯克提供星鏈設備，支援烏克蘭網絡服務。馬斯克公布俄羅斯太空總署對他發送的信息，內容顯示俄羅斯不滿馬斯克向烏克蘭提供星鏈設備，並要求他作出回應。馬斯克開玩笑指，若自己神秘身亡，很高興知道當中原因。

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現年50歲的馬斯克（Elon Musk）在俄烏戰爭爆發初期，已應烏克蘭請求，提供星鏈（Starlink）設備維持烏克蘭網絡服務繼續運作。他更指，企業在4月時曾成功抵制俄羅斯黑客攻擊。

馬斯克周日（8日）晚上在社交平台Twitter上利用圖片公開，俄羅斯太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）向俄羅斯媒體發送的信息。羅戈津在信息中指責馬斯克，將星鏈設備提供給烏克蘭軍隊，稱他為烏克蘭的法西斯勢力提供軍事通訊。羅戈津敦促馬斯克，不論他如何裝傻（how much you'll play the fool），仍需要以成年人方式回應。

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馬斯克在Twitter上帖出俄英版本信息圖片，並回應表示，納粹一詞意思並非如羅戈津所認為。他其後再度發文開玩笑指，如果自己神秘身亡，很高興得知當中原因。

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馬斯克帖文引來廣泛關注，其母親Maye Musk未能認同兒子幽默感，指信息內容不好笑，並配以憤怒的表情符號。馬斯克及後再回應母親致歉，並指自己會盡力活下去。

外媒Business Insider報道指，俄烏戰爭爆發後，羅戈津及馬斯克一直不時爭執，前者曾稱呼馬斯克為小惡魔（little devil），並嘲笑對方收購Twitter的行為，不相信對方會為平台帶來言論自由。

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責任編輯：李俊儀