【多圖】何文田精品豪宅Prince Central　現樓單位直擊　近旺角東站及商場MOKO

何文田再有新盤供應，由新地（00012）負責發展，位於太子道西195號、鄰近大型購物商場MOKO的Prince Central，開放3個現樓單位予傳媒參觀，其中一個為12樓B室，一房單位，實用面積296平方呎，外連22平方呎露台。單位間隔四正，設開放式廚房，而浴室則處於房間內，為套房設計。

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另一個為12樓D室，同為一房設計，但實用面積較大，有345平方呎，外連23平方呎露台。單位間隔四正，設開放式廚房，備有家電爐具，而浴室則處於房間內，為套房設計。（見下圖）

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最後一間為12樓G室，開放式設計，實用面積266平方呎，外連23平方呎露台。露台採用落地玻璃趟門設計，令客飯廳更開揚通爽。值得留意的是，單位浴室有窗，即俗稱「明廁」設計。（見下圖）

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