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【創新應用】微軟夥Volkswagen解決感測器問題　開發HoloLens 2新功能

科技 17:00 2022/05/09

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微軟推出的第二代混合實境（Mixed Reality，簡稱MR）眼鏡HoloLens 2，早在教育、建築、零售業等領域，助企業部署不同數碼解決方案。為了擴大HoloLens 2的應用領域至汽車市場，微軟日前更宣布，夥拍Volkswagen（港稱福士汽車、VW，內地譯大眾汽車）推出HoloLens 2「移動平台」（Moving Platform）功能。

據悉，HoloLens 2的內建感測器容易在移動環境中受到干擾，早在2018年，Volkswagen便與微軟合作解決該感測器問題。最終Volkswagen與微軟共同開發出能讓汽車將即時資訊顯示在相連AR頭戴裝置上的原型系統，可將虛擬物件投射在汽車內外。

舉例指，HoloLens 2可以將3D虛擬地圖投射在汽車儀表板上，同時在行人橫越斑馬線時發出警示。

    點擊圖片放大
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現時Volkswagen新推出的ID系列電動車亦配備了AR抬頭顯示器，可將汽車數據如當前時速與導航指令，投射到擋風玻璃上。藉此讓用戶保持視線在路面上，並清楚接收重要訊息。

是次推出的HoloLens 2「移動平台」新功能，讓用戶在駕駛時更安全及方便地，即時掌握各類型路況資訊。微軟表示，該功能還可能進一步應用在其他產業。

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責任編輯：張寶燕

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