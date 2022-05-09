【俄烏局勢】G7宣布逐步禁運俄油　日原則上禁進口

俄羅斯入侵烏克蘭後引來國際社會制裁，七國集團（G7）周日（8日）承諾將逐步減少對俄羅斯能源的依賴，包括禁止進口俄羅斯石油，加強對俄的經濟孤立。

G7領袖在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行線上會晤後，表示將分段切斷對俄國能源的依賴，包括禁止進口俄羅斯石油，從而加強對俄羅斯經濟孤立。有關措施會有序和迅速推行，讓各國有時間找到合適替代品。

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日本首相岸田文雄在會議亦上承諾「原則上」禁運俄國石油，他坦言「對於一個大部分能源依賴進口的國家來說，這是一個極其艱難的決定，但目前G7團結，比任何事情都重要。」惟日本尚未決定禁運速度以及全面禁令何時生效。

不過，岸田提到，日本不會退出俄羅斯庫頁島薩哈林1號（Sakhalin 1）、薩哈林2號（Sakhalin 2）的能源計畫。

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責任編輯：黃苑筠