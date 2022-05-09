【通脹時代】紫金17億人幣 收購龍淨環保15%股權

早前收購鋰礦資產的內地最大金礦營運商紫金(02899)再有收購行動。公司宣布，擬通過協議轉讓方式收購龍淨實業及其一致行動人陽光瑞澤、陽光泓瑞合計持有的龍淨環保(滬：600388) 160,586,231 股股份，即佔公司總股本的 15.02%，收購價格為毎股 10.80 元人民幣，收購價款合計為人民幣 17.3億元人民幣；同時，龍淨實業、陽光瑞澤及陽光泓瑞同意在持有龍淨環保股份期間，將其分別持有的龍淨環保剩餘全部股份合計 107,118,761 股，即佔龍淨環保總股本的 10.02%的表決權無條件、獨家且不可撤銷地全部委託給公司行使。

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本次交易完成後，紫金通過直接持股和受託行使表決權方式合計擁有龍淨環保 267,704,992 股股份的表決權，佔龍淨環保股東所持表決權總數的 25.04%，並結合公司治理安排等相關方式獲得龍淨環保的控制權。 紫金表示，本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。收購股權資金來自公司自籌。

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紫金指出，龍淨環保是中國環保產業領軍上市企業，長期保持較好的盈利能力，本次實現控股後，有助於提升集團整體資產規模、利潤以及價值；龍淨環保在大氣治理等環 保領域擁有行業領先的技術實力，部份產品技術達到國際先進水平或領先水平，培養了一批 行業專家和大量技術人才，將顯著提升公司整體的技術和人才力量。紫金也看好龍淨環保在環保、節能降碳、裝備製造方面的產業價值， 認為龍淨環保與公司長期可持續發展有較大的合作空間以及戰略互補性，本次交易符合公司 發展戰略，有助於完善公司的產業佈局。

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