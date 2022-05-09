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【Tesla】Tesla控告前員工盜取商業機密　違反保密協議

科技 15:15 2022/05/09

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Tesla近日再提起一項針對前員工盜竊商業機密的訴訟，指涉事的Tesla前員工盜取公司商業機密，違反員工保密協議。（法新社圖）

Tesla作為全球最大電動車生產商，商業機密文件自然相當重要。Tesla近日再提起一項針對前員工盜竊商業機密的訴訟，指涉事的Tesla前員工盜取公司商業機密，違反員工保密協議。

【Twitter】Elon Musk再有新計劃　建議Twitter對兩類用戶收費

【電動車】Tesla擬擴建上海超級工廠　提高1倍電動車產量
 
據外媒Engadget報道，Tesla早前起訴一名前熱學工程師（Thermal Engineer）Alexander Yatskov，該Tesla前員工被發現將公司的機密文件非法轉移到自己的設備上。而該Tesla前員工於今年1月加入公司，主要幫助設計項目「Project Dojo」的設備冷卻系統。

經質問後，該Tesla前員工承認自己曾將機密信息下載到個人設備中，並交出假的電腦供檢查，試圖掩飾罪行。

Tesla表示，涉事前員工於5月2日辭職並拒絕返還相關的機密文件，但有關項目「Project Dojo」的數據在公司內部是高度保密，受到嚴格保護。因此決定吿上法庭，尋求具懲戒性的損害賠償，同時請求法官頒布禁令，要求該名前員工向公司返還所有機密文件。

【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難

責任編輯：黃顯晴

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