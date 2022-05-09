【零售復甦】沙田新城市廣場假期生意升2成　人流達疫前水平

▲ 在母親節及佛誕長周末假期內，沙田新城市廣場錄得人流及營業額的30%及20%增長。（新城市廣場提供圖片）

政府放寬第二階段社交距離措施後的首個長周末假期，新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場錄得人流及營業額的30%及20%增長，當中以食肆、電子影音、美容商戶等升幅最為顯著。

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新城市廣場正舉行「JUST BUY WEEKS」 感謝祭，與場內逾100間商戶合作，推出4大優惠。新鴻基地產代理有限公司租務部副經理許嘉雯指，顧客可在The Point手機應用程式，預留「JUST BUY WEEKS」感謝祭活動的優惠。

電子影音、美容商戶最受惠

她續指：「是次推廣反應非常踴躍，預留證在短短在5分鐘內已經被換領一空，並吸引了大批市民趁母親節前來商場消費及選購母親節禮物，當中以電子影音、美容商戶等最為受惠，營業額較去年同期上升20%，而周未人流亦回復疫前的水平，按月上升30%。」

許嘉雯又稱：「隨著食肆的堂食放寬至每枱8人，商場食肆今年母親節的訂座率高達100%，而周末的翻檯率亦恢復兩輪以上，場內無論是輕食或連鎖餐廳，整體生意增幅達20%。」

為了延續勢頭，新城市廣場「JUST BUY WEEKS」 感謝祭將會推出最高消費王大賞，只需在5月31日前累積消費並成為最高消費王，贏取萬元購物禮券及3倍積分，最高可換領$480 Point Dollar會員積分。許估計可帶動場內零售商戶5月整體營業額有雙位數字的增長。

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責任編輯：葉泳珊