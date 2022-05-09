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普京緋聞情人傳再度有喜 昔日俄體操女神已生兩胎

環球社會熱點 15:00 2022/05/09

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退役體操冠軍卡巴耶娃曾獲封俄羅斯最性感運動員，多年來被指是俄羅斯總統普京的秘密情人，並已經生下最少兩個兒子。英媒指卡巴耶娃近日再度有喜，更稱普京驚訝並對此感到不安。

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卡巴耶娃（Alina Kabaeva）現年38歲，為2004年雅典奧運韻律體操冠軍，退役後從政成為俄羅斯國家杜馬（下議院）議員。

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外界屢傳普京（Vladimir Putin）與卡巴耶娃為情人關係，更稱卡巴耶娃分別於2015年及2019年為普京誕下兩個兒子。

英媒引述俄羅斯新聞頻道General SVR Telegram消息指，卡巴耶娃已經懷孕，普京對消息感到意外。

俄羅斯政治專家Valery Soloviev聲稱他擁有克里姆林宮內部消息網絡，指普京發現卡巴耶娃在非常時期再次懷孕時，明顯感到心煩意亂。

西方媒體曾有報道指，普京與卡巴耶娃或育有多達4名子女，更稱她2015年曾在瑞士秘密生下一名兒子。俄烏開戰後，卡巴耶娃據報帶同子女在瑞士生活。

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責任編輯：鄭錦玲

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