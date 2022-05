U2無懼戰火訪基輔地鐵開唱 讚烏克蘭為自由而戰

俄羅斯與烏克蘭開戰以來,不少名人公開表示支持烏克蘭,亦有人曾親訪當地。愛爾蘭傳奇搖滾樂隊U2日前亦不怕戰火到訪基輔,並在地鐵內演出,更大讚烏克蘭正為自由而戰。

U2主唱Bono及吉他手the Edge周日(8日)訪問基輔,並在當地一個地鐵站內演唱40分鐘。Bono向在場近百名觀眾表示,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)在爭取自由上領先全球,烏克蘭人不止為自己自由戰鬥,而是為所有喜愛自由的人戰鬥。

Bono引用自己的歌詞,表示

「8日的下午清澈槍聲或響遍烏克蘭天空,但烏克蘭最終會獲得自由。敵人可以奪去你們生命,但絕不可能你們的自豪。」(This evening, 8 May, shots will ring out in the Ukraine sky, but you’ll be free at last. They can take your lives, but they can never take your pride.)