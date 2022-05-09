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U2無懼戰火訪基輔地鐵開唱 讚烏克蘭為自由而戰

環球社會熱點 14:30 2022/05/09

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俄羅斯與烏克蘭開戰以來，不少名人公開表示支持烏克蘭，亦有人曾親訪當地。愛爾蘭傳奇搖滾樂隊U2日前亦不怕戰火到訪基輔，並在地鐵內演出，更大讚烏克蘭正為自由而戰。

【烏克蘭戰爭】俄各地慶祝勝利日 幼稚園學童坦克裝扮帶Z字 【下一頁】

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令 【下一頁】

U2主唱Bono及吉他手the Edge周日（8日）訪問基輔，並在當地一個地鐵站內演唱40分鐘。Bono向在場近百名觀眾表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在爭取自由上領先全球，烏克蘭人不止為自己自由戰鬥，而是為所有喜愛自由的人戰鬥。

Bono引用自己的歌詞，表示

「8日的下午清澈槍聲或響遍烏克蘭天空，但烏克蘭最終會獲得自由。敵人可以奪去你們生命，但絕不可能你們的自豪。」（This evening, 8 May, shots will ring out in the Ukraine sky, but you’ll be free at last. They can take your lives, but they can never take your pride.）

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自俄軍早前撤出，改為向烏東頓巴斯地區（Donbas）地區發動攻勢後，基輔陸續迎來民眾回歸。雖然當地仍不時傳出空襲警報，烏克蘭多地依然受導彈襲擊威脅，基輔部分正常生活亦開始恢復。

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責任編輯：吳漢培

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