  • 28°C
香港時間 : 2022509日 (一) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄各地慶祝勝利日 幼稚園學童坦克裝扮帶Z字

環球社會熱點 13:50 2022/05/09

分享：

分享：

周一（9日）為俄羅斯勝利紀念日，全國上下皆會慶祝。網上流傳影片顯示，有俄羅斯幼稚園在慶祝活動期間，有兒童打扮成坦克，車頭位置更有字母Z字。Z字在俄軍入侵烏克蘭期間，可在多架俄軍軍備上見到，已成俄羅斯軍隊宣傳入侵烏克蘭合理性的重要標誌。

美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子 【下一頁】

近日社交平台Twitter上流傳影片，一間俄羅斯幼稚園的學童身穿起各種俄軍服裝，在校園內遊行慶祝勝利紀念日。領隊的是一名打扮成俄羅斯坦克的男童，他頭戴皮頭盔，紙板坦克裝扮前有一個清晰的白色Z字，車身亦插有俄羅斯國旗。

相關幼稚園慶祝影片

緊隨男童其後的是幼稚園老師，她身穿俄羅斯軍裝，右手牽著的學童亦是坦克裝扮，車身同樣印有清晰的白色Z字。隊中的第3名學童雖同樣作坦克裝扮，但坦克未有Z字，僅印著五星標誌。

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令 【下一頁】

隊伍其他學童亦作各種軍人裝扮，包括醫療兵及飛機駕駛員等。隊伍中的老師更做出踏步前進動作，目前尚未清楚相關幼稚園位置等細節。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由於Z標誌在俄軍入侵烏克蘭的軍備上隨處可見，所以已成支持俄軍入侵重要宣傳標誌。而俄羅斯各地周一將會舉行二戰勝利日慶祝活動，紀念納粹德國在1945年時投降。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將出席莫斯科的閱兵儀式，早前曾有報道指，普京或在當日宣布在烏克蘭戰爭中取得部分勝利，或正式對烏克蘭宣戰。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令
今日
匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令
【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子
今日
【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子
【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行
今日
【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行
【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
今日
【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
今日
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援

你可能感興趣

匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令
今日 14:00
匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令
【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子
今日 13:18
【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子
【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行
今日 11:07
【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行
地緣政治 網絡熱話 幼稚園 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 普京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間14:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間14:00）
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款