【烏克蘭戰爭】俄各地慶祝勝利日 幼稚園學童坦克裝扮帶Z字

周一（9日）為俄羅斯勝利紀念日，全國上下皆會慶祝。網上流傳影片顯示，有俄羅斯幼稚園在慶祝活動期間，有兒童打扮成坦克，車頭位置更有字母Z字。Z字在俄軍入侵烏克蘭期間，可在多架俄軍軍備上見到，已成俄羅斯軍隊宣傳入侵烏克蘭合理性的重要標誌。

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近日社交平台Twitter上流傳影片，一間俄羅斯幼稚園的學童身穿起各種俄軍服裝，在校園內遊行慶祝勝利紀念日。領隊的是一名打扮成俄羅斯坦克的男童，他頭戴皮頭盔，紙板坦克裝扮前有一個清晰的白色Z字，車身亦插有俄羅斯國旗。

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緊隨男童其後的是幼稚園老師，她身穿俄羅斯軍裝，右手牽著的學童亦是坦克裝扮，車身同樣印有清晰的白色Z字。隊中的第3名學童雖同樣作坦克裝扮，但坦克未有Z字，僅印著五星標誌。

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隊伍其他學童亦作各種軍人裝扮，包括醫療兵及飛機駕駛員等。隊伍中的老師更做出踏步前進動作，目前尚未清楚相關幼稚園位置等細節。

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由於Z標誌在俄軍入侵烏克蘭的軍備上隨處可見，所以已成支持俄軍入侵重要宣傳標誌。而俄羅斯各地周一將會舉行二戰勝利日慶祝活動，紀念納粹德國在1945年時投降。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將出席莫斯科的閱兵儀式，早前曾有報道指，普京或在當日宣布在烏克蘭戰爭中取得部分勝利，或正式對烏克蘭宣戰。

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責任編輯：李俊儀