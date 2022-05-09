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匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令

環球政治 14:00 2022/05/09

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歐盟上周宣布第6輪制裁俄羅斯措施，包括今年內全面淘汰俄羅斯石油。歐盟委員會提議容許匈牙利及斯洛伐克直至2024年底才全面淘汰俄石油，但匈牙利等國仍然反對制裁俄石油。美媒更指匈牙利希望退出制裁俄石油禁令，歐盟本周料再展開談判。

【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行 【下一頁】

美國政治新聞網站Politico報道，歐盟各國代表已召開多次會議商討對俄羅斯的第6輪制裁，但直至周日（8日）的會議上仍未能達成共識。

歐盟内部主要就全面禁止俄石油進口的條款有分歧，匈牙利和斯洛伐克反對歐盟制裁俄石油，聯同捷克成功爭取歐盟委員會讓步，同意給予他們更多時間淘汰俄石油。 

匈牙利及斯洛伐克直至2024年底才全面淘汰俄石油，而捷克的限期則為同年6月。

但Politico引述消息人士指，匈牙利於周日會議上繼續反對制裁俄石油，據報更試圖完全退出石油禁令。匈牙利的要求被指瘋狂及絕對不可能發生。

匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）早前表示，匈牙利是内陸國家，比起其餘國家更依賴俄羅斯石油，預計匈牙利需要最少5年才能擺脫依賴俄石油。

據悉，保加利亞也不滿方案内容，要求歐盟延長淘汰俄石油的期限。

G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥 【下一頁】

歐盟内部據報同時擱置有關禁止歐盟船隻運輸俄羅斯石油的措施，有待七國集團（G7）級別協調後實施同類措施。

歐盟官員預計將妥協草擬一份新方案，然後於周一（9日）或周二（10日）再召開會議。但Politico指歐盟外交官相信目前僅餘下部分細節需要談判，歐盟有機會於周二達成協議。

能源及潔淨空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）的數據指出，由俄羅斯2月底發動戰爭以來，歐盟已從俄羅斯進口價值約440億歐元（約3,630億港元）的化石燃料。

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責任編輯：鄭錦玲

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