匈牙利仍反對歐盟制裁俄羅斯石油 擬退出禁令

歐盟上周宣布第6輪制裁俄羅斯措施,包括今年內全面淘汰俄羅斯石油。歐盟委員會提議容許匈牙利及斯洛伐克直至2024年底才全面淘汰俄石油,但匈牙利等國仍然反對制裁俄石油。美媒更指匈牙利希望退出制裁俄石油禁令,歐盟本周料再展開談判。

美國政治新聞網站Politico報道,歐盟各國代表已召開多次會議商討對俄羅斯的第6輪制裁,但直至周日(8日)的會議上仍未能達成共識。

歐盟内部主要就全面禁止俄石油進口的條款有分歧,匈牙利和斯洛伐克反對歐盟制裁俄石油,聯同捷克成功爭取歐盟委員會讓步,同意給予他們更多時間淘汰俄石油。

匈牙利及斯洛伐克直至2024年底才全面淘汰俄石油,而捷克的限期則為同年6月。

但Politico引述消息人士指,匈牙利於周日會議上繼續反對制裁俄石油,據報更試圖完全退出石油禁令。匈牙利的要求被指瘋狂及絕對不可能發生。

匈牙利總理奧爾班(Viktor Orban)早前表示,匈牙利是内陸國家,比起其餘國家更依賴俄羅斯石油,預計匈牙利需要最少5年才能擺脫依賴俄石油。

據悉,保加利亞也不滿方案内容,要求歐盟延長淘汰俄石油的期限。

歐盟内部據報同時擱置有關禁止歐盟船隻運輸俄羅斯石油的措施,有待七國集團(G7)級別協調後實施同類措施。

歐盟官員預計將妥協草擬一份新方案,然後於周一(9日)或周二(10日)再召開會議。但Politico指歐盟外交官相信目前僅餘下部分細節需要談判,歐盟有機會於周二達成協議。

能源及潔淨空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)的數據指出,由俄羅斯2月底發動戰爭以來,歐盟已從俄羅斯進口價值約440億歐元(約3,630億港元)的化石燃料。

