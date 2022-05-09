  • 28°C
香港時間 : 2022509日 (一) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子

環球社會熱點 13:18 2022/05/09

分享：

分享：

美國第一夫人吉爾早前展開訪歐之旅，日前她突然到訪烏克蘭西部邊境城市，為眾議院議長佩洛西後，第二位美國政府女性高層人員到訪當地。吉爾與烏克蘭總統澤連斯基的夫人會晤，並表示一直想在母親節訪問烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行 【下一頁】

吉爾（Jill Biden）周日（8日）秘密地前往，與斯洛伐克邊境僅10分鐘車程的烏克蘭西部小鎮Uzhhorod，並與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的夫人奧萊娜（Olena）在當地一間小學見面。

吉爾表示，十分希望在母親節當日訪問當地。她認為俄烏戰爭變得殘酷，而且必須停止，並希望向烏克蘭民眾傳達美國人民對他們的支持。

奧萊娜亦表示，在戰爭狀態下，美國第一夫人要訪問軍事行動不斷及每日響起空襲警報的國家實屬不易，感謝吉爾的勇氣。奧萊娜指母親節是個特別日子，吉爾來訪讓他們已感受到來自美國政府的支持及愛。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥 【下一頁】

吉爾與奧萊娜單獨會面後，再與暫住在學校內的民眾見面。小學因俄烏戰爭被改變用途，成為烏克蘭政府及聯合國移民署合作，為當地流離失所民眾提供庇護的庇護所。

美國總統拜登（Joe Biden）自俄烏戰爭後，一直未有到訪烏克蘭，但美國政府多名高官曾先後訪問。繼國務卿布林肯（Antony Blinken）﹑防長奧斯汀（Llyod Austin）及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）後，吉爾為另一美國政府高層人物訪問烏克蘭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
今日
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能

你可能感興趣

杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
今日 10:56
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
19:15 2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
18:10 2022/05/08
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
地緣政治 外交 美國 烏克蘭 母親節 斯洛伐克 戰爭 拜登

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄各地慶祝勝利日 幼稚園學童坦克裝扮帶Z字

下一篇文章

菲律賓總統大選開始投票前夕 爆手榴彈襲擊釀9傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間14:00）
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款