【烏克蘭戰爭】美第一夫人母親節突訪烏西 晤澤連斯基妻子

美國第一夫人吉爾早前展開訪歐之旅，日前她突然到訪烏克蘭西部邊境城市，為眾議院議長佩洛西後，第二位美國政府女性高層人員到訪當地。吉爾與烏克蘭總統澤連斯基的夫人會晤，並表示一直想在母親節訪問烏克蘭。

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吉爾（Jill Biden）周日（8日）秘密地前往，與斯洛伐克邊境僅10分鐘車程的烏克蘭西部小鎮Uzhhorod，並與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的夫人奧萊娜（Olena）在當地一間小學見面。

吉爾表示，十分希望在母親節當日訪問當地。她認為俄烏戰爭變得殘酷，而且必須停止，並希望向烏克蘭民眾傳達美國人民對他們的支持。

奧萊娜亦表示，在戰爭狀態下，美國第一夫人要訪問軍事行動不斷及每日響起空襲警報的國家實屬不易，感謝吉爾的勇氣。奧萊娜指母親節是個特別日子，吉爾來訪讓他們已感受到來自美國政府的支持及愛。

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吉爾與奧萊娜單獨會面後，再與暫住在學校內的民眾見面。小學因俄烏戰爭被改變用途，成為烏克蘭政府及聯合國移民署合作，為當地流離失所民眾提供庇護的庇護所。

美國總統拜登（Joe Biden）自俄烏戰爭後，一直未有到訪烏克蘭，但美國政府多名高官曾先後訪問。繼國務卿布林肯（Antony Blinken）﹑防長奧斯汀（Llyod Austin）及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）後，吉爾為另一美國政府高層人物訪問烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培