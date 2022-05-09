【Twitter】特朗普起訴Twitter封殺帳號　遭法院駁回

▲ 特朗普隨後向加州北區聯邦地區法院提出訴訟，要求撤回Twitter封殺令。法院日前駁回起訴，稱Twitter並沒有侵犯特朗普言論自由，未能撤銷禁令。（法新社圖）

美國前總統特朗普去年涉嫌在Twitter發表煽動性言論，遭Twitter停用帳戶。特朗普隨後向加州北區聯邦地區法院提出訴訟，要求撤回Twitter封殺令。法院日前駁回起訴，稱Twitter並沒有侵犯特朗普言論自由，未能撤銷禁令。

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加州地方法院法官James Donato在判詞中指，訴訟中稱Twitter審查特朗普違反言論自由權的理由並不充分。由於Twitter是一家私營公司，憲法第一修正案禁止干涉公民言論自由，對象只限政府機構，而非私營企業，故並不適用於此案。

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案件遭駁回起訴後，全球首富Elon Musk正準備收購Twitter，亦承諾收購後將內容審核維持在法定最低限度。使外界普遍認為Elon Musk可能重新審視對特朗普的禁令，解除對特朗普Twitter禁令。 不過特朗普曾表示，即使Elon Musk解除有關禁令，都不會再用Twitter。

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責任編輯：黃顯晴

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