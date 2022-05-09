菲律賓總統大選開始投票前夕 爆手榴彈襲擊釀9傷

菲律賓周一（9日）舉行總統大選投票，各地票站將於當地早上開始開放。菲律賓警方表示，南部地區票站在開始投票數小時前曾發生手榴彈襲擊，造成9人受傷。 菲律賓警方發言人表示，當地自1月9日至周日，已發生16宗證實與選舉有關的襲擊事件，包括4宗槍擊事件。

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菲律賓警方周一表示，南部棉蘭老島（Mindanao）城市Datu Unsay周日（8日）晚上一個票站外有5枚手榴彈爆炸，造成9人受傷。數分鐘後，鄰近城市Shariff Aguak亦發生爆炸，但未造成傷亡。

菲律賓選舉委員會發言人表示，正核實兩宗襲擊是否與選舉相關。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte ）女兒、民調領先的總統候選人小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr. ）副手莎拉（Sara Duterte）表示，希望選民不會因暴力事件而被剝奪選舉權利。棉蘭老島當局已出動數千名警察、武裝部隊及海岸警衛隊人員，保護票站協助投票。

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菲律賓國家警察發言人Roderick Alba表示，當地從1月9日至周日期間，已發生16宗經證實與選舉有關的襲擊，其中包括4宗槍擊。分析指受槍支管制寬鬆及政治暴力文化影響，菲律賓選舉一直較為動蕩，但當地警方表示，是次選舉已相較平靜。

棉蘭老島在2009年時亦曾發生政治暴力事件，有槍手為阻止競爭對手提交報名表，向人群施襲造成58人死亡，包括多名記者喪生。2016年總統選舉期間亦發生133宗同類事件，而2019年中期選舉期間則發生60宗。

菲律賓投票時間已於上午6時開始，為避免人群聚集，當局延長投票時間至晚上7時結束。菲律賓前獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯在今年各項民意調查中，支持率皆名列前茅，領先主要對手逾30個百分點。他承諾將集中處理經濟疫情復甦，但未透露當中政策細節，外界料他當選後將鞏固權力。

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責任編輯：李俊儀